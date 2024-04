Feijóo recrimina a Sánchez que "secuestre" a la nación al servicio de una estrategia electoral

Un día después de la inusual forma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar que se tomaba cinco días para "reflexionar" hasta el próximo lunes 29 para decidir si sigue al frente del Ejecutivo, después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias tras las denuncias de Manos Limpias sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha hecho que la oposición tilde de "victimista" y "estratega" la maniobra.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede nacional del partido desde donde se dirigió a todos los españoles "en nombre del primer partido de España" y de la gran mayoría de ciudadanos que asisten "con estupor, al último espectáculo" de Pedro Sánchez que ha ocasionado un "bochorno internacional" al que asistimos. "Ha dicho que se toma cinco días para pensar en sí mismo, pero lleva cinco años pensando en sí mismo.Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, conveniencia puntual o eludir sus responsabilidades" y, menos, quien ostenta la presidencia del Gobierno. Por ello reclamó de nuevo que dé explicaciones "de manera inmediata sobre los casos de corrupción que afecta a su Gobierno, su partido y su entorno" y apuntó que es algo que "debería haberlo hecho hace semanas y no lo ha hecho, por algo será". Apuntó que el hecho de repetir muchas veces "ultraderecha y derecha para ver si los que le votan le perdonan cualquier indecencia por cuestión de ideología, desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación y los españoles olviden de lo que hablamos es una frivolidad inaceptable". Feijóo consideró que se busca "movilizar a la gente bajo compasión" y se pretende aprovechar para "intimidar" a jueces y periodistas. "No se puede secuestrar a toda una nación para ponerla en base a la estrategia electoral".

El líder del PP consideró que la actitud de Sánchez va a encaminada de dividir a España en bandos al tiempo que "insulta a sus votantes". "Hay una realidad incontestable", que son las investigaciones abiertas contra su Gobierno, el partido y contra él. Una investigación -en referencia al caso Koldo- por malgastar y lucrarse con dinero público y cuyos implicados son los que portaban las maletas de Delcy. Además, hay otra investigación abierta sobre el "caso Pegasus", el espionaje al presidente del que aún no sabemos qué había en él ni qué se está jugando España y también otra sobre el acceso de fondos públicos por al relación directa o indirecta a su entorno. "Detrás de todo esto no está la oposición sino la justicia. Y, si hay un partido detrás, es el PSOE, el máximo responsable" y aseguró que el deber de los populares es tratar de esclarecer las dudas que se van acumulando. "Si pretenden que lo ignoremos, les advierto de que no puedo hacerlo", dijo Feijóo.

El jefe de la oposición enumeró los hechos acaecidos a lo largo del tiempo y recordó que ahora estamos ante el capítulo de lo que llama el jefe del Ejecutivo como "malvada derecha y ultraderecha" además de "acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar a la justicia. A ojos de todos, Sánchez ya es el portavoz del lobby de law fare. O se equivoca de país o de momento. Nadie en España está al margen de la ley. Si a Sánchez le quitan las palabras ultra, extrema derecha y fachosfera, no tendría nada que decir", apuntó porque "no tiene ni proyecto político, pretende gobernar por compasión" y pidió desconfiar de quien trate de gobernar enfrentando a los ciudadanos.

¿Cuestión de confianza?

Feijóo trasladó un mensaje de tranquilidad y esperanza a los ciudadanos y tildó de "lamentable" que todo este tiempo desde el 23J haya sido tiempo de "decadencia, amnistía y corrupción". "No ha habido nada más. España requiere menos propaganda y más gestión. Vivimos un tiempo triste, bronco y cansino que urge sanar heridas. Ocurrirá", garantizó. El líder de los populares se mostró convencido de que hay personas voten lo que voten, que no se sienten representados por lo que está ocurriendo y desean abrir una nueva etapa que "también pasará" y entienden que España merece otro presidente "y lo tendrá".

Dijo que Sánchez podrá seguir practicando el "cainismo" y que, aunque supere una moción de confianza, si se lo propone, la superará ante el cainismo de los independentistas, pero se "hundirá en solitario". Y es que, sobre este punto, subrayó que no sabe si Sánchez anunciará el próximo lunes la moción de censura pero se mostró convencido de que "hará lo que más le convenga. Creo que se la puede ahorrar porque tiene la confianza interesada de los partidos independentistas" que son conscientes de que "nunca tendrán un aliado mejor que Sánchez. El independentismo siempre hace negocio y ante él el negocio está garantizado. No sé si lo hará o no". "Mientras prosiga la debilidad de Sánchez será más fácil que apoye al presidente más débil de la democracia".

El jefe de la oposición auguró que Sánchez puede optar por "prolongar su agonía", la de quien "no ha estado a la altura que merece de este país" y le recriminó que "no puede dimitir como quien se va de puente, ni montar un espectáculo adolescente para que le pidan que no se vaya. Ser presidente es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo. Señor Sánchez ser presidente merece la pena solo que no a cualquier precio ni de cualquier manera", dijo y la pregunta es "si merece la pena hacerlo como usted". "Hoy más españoles comparten conmigo la respuesta".

También lamentó que España y su presidente haya ocupado toda la prensa internacional algo que tildó de "bochorno" el ver cómo deja nuestro país en una situación de provisionalidad "lamentable". Además, advirtió de que la prensa no se hace eco de ninguna situación emocional de Sánchez sino de "presuntas corrupciones que afectan al presidente, a su partido y su entorno".