Felipe VI reafirma su compromiso con la Constitución y España

Tras el asistir al relevo solemne de la Guardia Real en el Patio de la Armas, los Reyes y sus hijas se han trasladado al interior del Palacio Real, en concreto al Salón de Columnas para la ceremonia de la imposición de la Órden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada Comunidad Autónoma, además de Ceuta y Melilla. Constituida por el bisabuelo de Don Felipe, Alfonso XIII, su objetivo es reconocer la prestación de relevantes servicios, la realización de trabajos extraordinarios o las iniciativas de influencia nacional. Tras la ceremonia, el Monarca ha pronunciado un sentido discurso en el que ha puesto en valor la Constitución y sus valores. Además, ha querido referirse a la situación familiar al reconocer públicamente “el coste personal” de asumir la Jefatura del Estado.

El Rey ha empezado su alocución señalando que el día de hoy “es muy especial para la Corona” y ha continuado haciendo un breve balance de esta década: “En término institucionales y personales supone ya un tiempo suficiente para hacer balance con serenidad y perspectiva”, ha empezado.

A renglón seguido, ha renovado su compromiso con la Carta Magna. “A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre”, ha señalado. A continuación, Felipe VI ha insistido en que el compromiso de un Rey constitucional es, precisamente, ajustarse al texto constitucional “también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo”.

En un discurso personal en el que el Monarca no ha querido pasar por puntillas por los escándalos que han marcado los primeros diez años de su reinado, Felipe VI ha insistido en que la “integridad y coherencia” tienen que guiar siempre los valores de la Corona y el ejercicio de sus funciones.

Fue entonces cuando Don Felipe, en aras de esa coherencia anteriormente mencionada, ha dicho que la coherencia con los compromisos adquiridos “implica discenir lo que es correcto de lo que no lo es” y “actuar de forma responsable, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar”.

El Monarca ha pronunciado estas palabras tras imponer las 19 medallas del mérito civil. Uno a uno han ido recibiéndola de manos de Don Felipe. Durante la imposición, los condecorados han saludado a los Reyes y sus hijas, que durante toda la ceremonia han estado muy sonrientes y con complicidad entre ellos.

Precisamente, durante su discurso, Don Felipe también se ha referido al simbolismo que representan los galardonados. “Habéis recibido este reconocimiento porque “habéis tenido un impacto positivo y extraordinario en la sociedad”. También ha querido referirse al conjunto de la sociedad y ha insistido en que está "orgulloso" de la sociedad española " a la que me honro en representar y servir".

Don Felipe ha querido explicar el lema que ha elegido para conmemorar estos diez años de reinado: Servicio, compromiso y deber.

Al acto de imposición también han asistido los poderes del Estado en ejercicio, es decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, así como el ministro de Exteriores, en su calidad de gran canciller de la Órden del Mérito Civil. Asimismo, están invitados los órganos constitucionales (Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Fiscal General, Defensor del Pueblo y Consejo Económico Social) y representantes de los poderes del Estado y órganos de relevancia desde 2014