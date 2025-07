Ferraz debe revelar al Tribunal Supremo "todos" los pagos a Ábalos de la última década

La Guardia Civil se prepara para analizar todos los pagos que Ferraz giró a José Luis Ábalos desde 2014, esto es, desde que Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE. El magistrado dio luz verde este jueves a la petición de la UCO de recabar información de las donaciones del exministro al partido en la última década pero, además, solicitó que se aporte información sobre los pagos que la formación giró al exdirigente valenciano.

Con esta diligencia la causa da un salto cualitativo y estrecha más el cerco sobre la formación socialista. En las últimas semanas, el magistrado Leopoldo Puente se ha dirigido en varias ocasiones al PSOE para pedirle información clave del "caso Koldo". Así, el pasado 20 de junio, el juez ordenó a Ferraz que dejara entrar a los agentes para proceder al volcado del correo corporativo del hasta entonces "número tres" de la formación socialista, Santos Cerdán.

Se trató de un movimiento que preocupó especialmente en el PSOE ya que la formación se dirigió expresamente al magistrado para pedirle que apartara del caso todos los correos ajenos al procedimiento. Las alertas saltaron en el partido teniendo en cuenta que Cerdán llevó asuntos especialmente sensibles para la formación, tales como la negociación con el PNV y EH Bildu para sacar adelante la moción de censura de 2018 o los encuentros con Carles Puigdemont en Ginebra para desatascar la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.

Cobros del PSOE desde 2011

Puente les respondió que no pueden pedir diligencias si no están personados en el procedimiento. No obstante, les garantizó que se expurgarán los "mails" que no guarden relación con el objeto del procedimiento. Con todo, estos movimientos de la UCO unido a los nuevos indicios aportados en el conocido como "informe Cerdán", han hecho saltar las alarmas en la formación ante una posible investigación a sus finanzas.

Informe AEAT LR

En ese sentido, el cerco se estrecha todavía más en Ferraz. En las últimas horas, Puente ha dado luz verde para que la unidad de élite de la Guardia Civil recabe toda la información que atesore el Congreso de los Diputados y también el propio partido para acotar la "verdadera situación económica" del exministro de Transportes. Cabe recordar que el instructor pidió a los agentes un informe sobre el patrimonio de Ábalos, ante la sospecha de que habría podido enriquecerse ilícitamente con comisiones derivadas del negocio de las mascarillas y del amaño de obras en su departamento.

Sin embargo, a los agentes no le salen las cuentas. En su último informe aportado a la causa, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, advierten de que no cuadran las percepciones declaradas por la Agencia Tributaria con lo que se han encontrado en sus cuentas bancarias. En concreto, explican que Hacienda le atribuye el cobro de 751.421 euros del Congreso en concepto de retribuciones, dietas, complementos "u otras percepciones económicas". Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas dimanante directamente de la cámara baja se reduce a 79.841 euros.

Cerco a las finanzas de Ferraz

Lo mismo ocurre con las donaciones al que fuera su partido. La Agencia Tributaria le atribuye un total de 44.729 euros en donativos, pero en sus productos bancarios solo hay constancia de pagos al PSOE por un monto total de 8.471 euros entre 2014 y 2024. Estas divergencias han llevado a la UCO a pedirle al juez que le amplíe su margen de maniobra para esclarecer estos extremos.

Sin embargo, el instructor ha dado un paso más y no solo les autoriza la petición sino que, además, ordena al PSOE que informe acerca de todos los pagos que efectuó al que fuera secretario de organización del partido desde 2014; fecha en la que Pedro Sánchez ganó las primarias del partido y alcanzó la Secretaría General. En ese sentido, exige que "en el plazo más breve posible" se informe "de todas y cada una de las donaciones" realizadas indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, entre otros datos.

En paralelo se dirige a la Secretaría General del Congreso de los Diputados, a la que le reclama información sobre todas las retribuciones que percibió Ábalos desde 2014 hasta 2024. En concreto solicita información de la fecha del pago, el método, la cuenta bancaria del destino y la titularidad de la misma.

Rastreo de las mordidas

Uno de los objetivos de los investigadores del "caso Koldo" es indagar sobre el destino final de las presuntas mordidas que se habrían repartido los principales imputados. En ese sentido, la UCO puso el foco en los movimientos de fondos de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) a través de la cual habría adquirido un inmueble en Perú.

En uno de sus últimos informes desvelan, además, que Santos Cerdán giró una transferencia de 4.500 euros a la fundación de Ábalos desde la sociedad Servinabar. Los agentes sospechan que no se trató de un pago aislado ya que de las conversaciones incautadas se desprende cómo Cerdán se disculpó por el retraso asegurando que no volvería a ocurrir. Con todo, el rastreo de las presuntas mordidas no es tarea fácil ya que los agentes han acreditado que dispusieron de mucho efectivo llegando incluso Koldo García a no registrar retiradas de dinero de su cajero en muchos meses.

Ahora bien, las diligencias no parecen quedarse aquí. A medida que avanza la macrocausa afloran los indicios que apuntan a Ferraz y también al Gobierno, ya que la presunta trama de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes les ha llevado también a registrar otros organismos estatales como Adif o la Dirección General de Carreteras. Además, también han requerido abundante material al departamento que dirige Óscar Puente, al que llegaron a personarse dos veces en apenas una semana.