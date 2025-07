Villarejo investigó las "saunas sexuales" del suegro de Sánchez cuando alcanzó la Secretaría General del PSOE

José Manuel Villarejo tuvo en el radar las actuaciones del suegro de Pedro Sánchez desde que éste alcanzó la Secretaría General del PSOE en julio de 2014. Sus agendas recogen una anotación de ese mismo mes en la que se refirió a un encuentro que Sabiniano Gómez mantuvo con altos mandos policiales relacionado con el negocio privado de saunas de homosexuales que tenía en la capital y que ahora han vuelto a relucir tras referirse a ellas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en el Pleno monográfico del Congreso de los Diputados.

En concreto, consta una anotación en la que Villarejo describe la existencia de una cita entre Sabiniano Gómez y Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional y persona de su confianza. Según la información que le transmitió un tercero al que se refirió como "Salas", ambos protagonizaron un encuentro "el lunes siguiente a ganar las elecciones Pedro Sánchez", esto es, tras ganar las primarias de aquel mes de julio al imponerse a Eduardo Madina y a José Antonio Pérez Tapias.

Carta LR

"El lunes siguiente a ganar las elecciones Pedro Sánchez quedaron a comer Big y GB con su suegro Sabiniano Gómez, que es el hermano de Conrado y Enrique, dueños de varias saunas sexuales. Dos de homosexuales en San Bernardo, una hetero en la lateral de Princesa donde solía ir EB a enrollarse con la encargada rubia que fue despedida porque protestaba por no cobrar. Fue en el restaurante La Ardosa", escribió Villarejo el 22 de julio de 2014.

Las grabaciones en el interior de la sauna

Del mismo modo, constan también audios que él mismo grabó en los que aludió en numerosas ocasiones a las presuntas irregularidades de los negocios del padre de Begoña Gómez. Fuentes conocedoras de los hechos consultadas por LA RAZÓN explican que Sabiniano habría dado luz verde a 'El Gordo' para que pusiera cámaras en el interior de una de dichas saunas (que estaba en una calle colindante a la Gran Vía de Madrid) para grabar a determinadas personas que acudieron a las mismas.

Cabe recordar que en aquellos años Villarejo y García Castaño eran especialmente cercanos. De hecho, ambos fueron investigados y procesados en algunas de las piezas principales del caso Tándem, como es el caso de la operación Kitchen contra Luis Bárcenas. No obstante, 'El Gordo' no se sentará en el banquillo de los acusados por estos hechos debido a las graves secuelas que le quedaron tras el ictus que sufrió a mediados de 2022.

Este exmando policial que lideró la lucha policial antiterrorista conoció los entresijos del negocio del padre de Begoña Gómez y atesoraría, según las fuentes consultadas, grabaciones que que afectarían, al menos, a un exministro del Gobierno de Felipe González. Con todo, Villarejo también rastreó los negocios de Sabiniano Gómez e insinuó en más de una conversación, que pudo operar de manera irregular en los inicios de este negocio.

El ataque de Feijóo

El asunto en cuestión ha vuelto a cobrar protagonismo después de que Alberto Núñez-Feijóo aludiera a él durante su intervención en el Pleno de este miércoles. El líder de los populares vinculó al presidente del Gobierno con los negocios de su suegro, ya fallecido, en uno de los discursos más duros que se le recuerdan. "Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. No se compare conmigo. He sido honesto con usted. No se lo acepto", le dijo.

Feijóo respondió de esta manera después de que Sánchez le volviera a sacar a relucir su fotografía con el narco Marcial Dorado. "El único que ha tenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted", le reprochó el presidente del Gobierno. Desde el PSOE, por su parte, reaccionaron acusando al líder de los populares de haber "cruzado líneas rojas" por sus insinuaciones sobre el padre de Begoña Gómez.