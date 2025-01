La Fiscalía archivó la denuncia sobre las presuntas cuentas de Begoña Gómez en el extranjero por inconsistente

La Fiscalía Anticorrupción no dio validez a la denuncia que se interpuso a mediados de enero en el Ministerio Público sobre la presunta existencia de cuentas bancarias de Begoña Gómez en el extranjero. Fuentes fiscales confirman a LA RAZÓN que dicho escrito, lejos de prosperar, se ha archivado tras el correspondiente cotejo.

Se trata de una denuncia que ha dado a conocer esta mañana Víctor de Aldama en entrevista en La Cope. El empresario, imputado en el caso Koldo y en la trama de los hidrocarburos, ha especificado que existía en Anticorrupción una denuncia interpuesta por un empresario en la que se apuntaba a la existencia de cuentas bancarias en el extranjero de la mujer del presidente del Gobierno y de otros miembros de su equipo, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las fuentes consultadas han confirmado que tuvo entrada dicho escrito en la sede de Anticorrupción pero que, tras su estudio, se ha constatado que no tiene base alguna para iniciar las pesquisas reglamentarias y que no le dan ningún tipo de credibilidad. En concreto, y en lo que respecta a Begoña Gómez, ha precisado que tendría seis millones de dólares en el extranjero, aunque no ha especificado la jurisdicción. La Fiscalía, por su parte, sospecha que los pantallazos entregados no se sostienen.

El sobre de Sánchez

Las mismas fuentes detallan que en la Fiscalía Anticorrupción no consta que se haya hecho entrega de un sobre que contendría información sensible sobre Pedro Sánchez. Durante la entrevista, Aldama ha indicado que cuenta con pruebas incriminatorias contra el líder del PSOE y que es estaría valorando su inclusión en el caso Koldo; más específicamente, en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo por dirigirse contra el aforado José Luis Ábalos.

Fuentes cercanas al conseguidor matizan que dichas pruebas existen y que se habrían puesto en manos del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. En concreto, se habría aportado dicho material, coincidiendo con la entrega por parte de la Guardia Civil del volcado del teléfono que le incautaron tras su detención el 7 de octubre. Cabe recordar que agentes de la UCO le arrestaron por su implicación en la trama de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y se incautaron de su terminal.

Los agentes han trabajado durante meses en el volcado del contenido y, tras un primer expurgo, lo entregaron al magistrado instructor de la causa, Santiago Pedraz. Se trata de un móvil que contendría 1 terabyte de información, gran parte de la cual compromete a determinados miembros del Ejecutivo. Entre otros aspectos, por las gestiones relacionadas con la licencia de operador que el Ministerio de Transición Ecológica otorgó a Villafuel, la empresa clave de la trama del fuel.

Tras su entrevista en la Cadena Cope, Aldama se ha trasladado a los juzgados de Plaza Castilla para ratificar su denuncia interpuesta contra un medio de comunicación. El empresario ha llegado acompañado de su asesor mediático, Ramón Bermejo, si bien ha entrado solo en las dependencias judiciales. A su llegada se ha limitado a decir que haría declaraciones al término de la diligencia.