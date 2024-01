La Fiscalía iniciará ahora la redacción del informe sobre la amnistía que pidió el Senado

En los próximos días la Fiscalía General del Estado comenzará a elaborar el informe sobre la ley de amnistía que el presidente del Senado le solicitó el 5 de diciembre. Así lo han señalado fuentes de esa institución, que confirman que los trabajos para desarrollar este documento no se habían iniciado aún. Según explican, se ha optado por esperar a que se oficializase el nombramiento de Álvaro García Ortiz al frente de este órgano para redactar el texto.

El retraso acumulado es relevante, pues ya han transcurrido un mes y 20 días desde que la Cámara Alta lo solicitara. De hecho, ayer se supo que su presidente, Pedro Rollán, al no recibir contestación por parte del fiscal general, le envió una carta recordándole la petición. A pesar de que el Ministerio Público habría preferido esperar a que se concretaran todos los pasos para el nombramiento, todo parece indicar que no había informado de esta decisión al presidente del Senado. Desde la Fiscalía explican que García Ortiz, al no tener la certeza de que repetiría en el cargo, no quiso iniciar la redacción del informe para no condicionar a la persona que pudiera sucederle con un pronunciamiento sobre un asunto de enorme impacto político. Pero estas explicaciones no parecen convencer a la Asociación de Fiscales. En un comunicado expresó su «estupefacción» y su «rechazo» a que no se haya atendido esta solicitud y denunciaron que el Pleno del Consejo Fiscal desconocía la existencia de esta la misma. «En virtud del principio de colaboración entre los órganos constitucionales no resulta aceptable la desatención del Fiscal General del Estado a la petición recibida», señalan los fiscales firmantes Jorge Andújar Hernández, María Isabel Gómez López, Eva Más Curia, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde Megía.

La asociación mayoritaria pidió también que «de forma inmediata se dé curso a la petición de informe recibida», señalaron.

Precisamente ayer el fiscal general del Estado inició formalmente su segundo periodo al frente de esta institución. Tras comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) para celebrar la ceremonia de toma de posesión ante la cúpula del Poder Judicial, donde estuvo acompañado de su madrina, la teniente fiscal de la Fiscalía del TS, María Ángeles Sánchez Conde, fue el turno de dar su primer discurso de esta segunda etapa, unas palabras en las que defendió su postura y su silencio frente a asuntos polémicos que, para algunas voces, requerían de su parte un pronunciamiento inmediato y contundente.

García Ortiz ha proclamado la defensa de la neutralidad de la institución que lidera. Y lo ha dejado claro al decir que «nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas», sentenció. De este modo, ha dado respuesta a los sectores más críticos con su gestión, entre ellos, algunas asociaciones de fiscales, parte de los fiscales del TS o algunos representantes de la magistratura, que han reclamado, por ejemplo, que actuase frente a las descalificaciones emitidas por la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados llamando «indecentes» a varios jueces, a los que citó con nombre y apellidos. O bien que ofreciese apoyo a los fiscales del «procés», aunque finalmente la de la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales forzaron una declaración oficial en el Consejo Fiscal. Le reprocharon entonces su tibieza en la defensa institucional de jueces y fiscales.

Ayer García Ortiz defendió su manera de entender la gestión del Ministerio Público. Y aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia: «Quien busque otros réditos que no sean profesionales y en provecho de la institución, no tendrá cabida en este renovado camino que hoy empieza», aseguró. También aseguró que no quiere transformarse en un «opinador» y que prefiere mantener alejado del «centro de la polémica».

Asimismo, aseguró que quiere evitar condicionar las actuaciones de los 2.690 fiscales en activo con pronunciamientos sobre temas de actualidad política. «Nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales», ni siquiera un comentario u opinión de García Ortiz en la «contienda mediática».

Atasco de causas amnistiables en Barcelona

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que hay un atasco «importante» en Barcelona para el envío de los informes sobre los procedimientos judiciales que podrían ser amnistiables. Hace unos meses, el fiscal general del Estado solicitó a los fiscales de Cataluña que compilaran todas las causas relacionadas con el «procés» que se puedan beneficiar de la medida de gracia. El plazo se amplió debido a que se trata de un proceso manual y laborioso (las causas no están digitalizadas) e incluye procedimientos menores o archivados. De momento, se cuenta con los datos del Supremo y la Audiencia Nacional.