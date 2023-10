Funcionarios de prisiones sin nuevo uniforme desde 2021

ACAIP-UGTdenuncia que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias no reciben las prendas correspondientes de uniforme y calzado desde 2021. Un problema que se ha visto agravado con la incorporación de nuevos trabajadores que apenasreciben prendas y el cambio de área de otros trabajadores a los que no se les dota de uniforme.

En julio de 2021, según el sindicato, la administración dio por concluido el grupo de trabajo en el que se abordó la confección del nuevo uniforme para los funcionarios de prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Suponía un cambio en las prendas y el calzado que recibirían tanto los actuales como los futuros trabajadores.

Han pasado más de dos años, y los problemas generados por el retraso en la licitación y contratación de la elaboración de las nuevas prendas y del calzado, ha supuesto que los funcionarios de nuevo ingreso hayan recibido los “restos” del uniforme anterior y que los trabajadores más veteranos no puedan renovar su uniforme. Son más de 15.000 los empleados públicos penitenciarios uniformados y no hay ropa ni calzado para ellos. Lo que es peor, la administración no aporta soluciones. En la última reunión de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias no ofrecieron alternativas ni fechas aproximadas de solución del problema; si bien es cierto que la pasada semana se publicó la licitación del calzado sin que haya plazo para entrega estimado, agrega.

La administración ha dejado de facilitar el uniforme antiguo mucho antes de que el nuevo esté siquiera licitado para iniciar su confección, por lo que los funcionarios de prisiones se ven abocados a vestir con prendas en mal estado, mal talladas o directamente a exponerse a ser sancionados por no llevar una uniformidad que la administración penitenciaria no les facilita, subraya.