"Por ganar Cataluña, vamos a perder el resto de España"

Pedro Sánchez arrancó ayer su intervención ante el Comité Federal celebrando que la Generalitat de Cataluña vuelva a estar en manos de un presidente socialista después de 14 años. Este reconocimiento es unánime dentro del partido, pero hay un sector -que va más allá de los tradicionales críticos- que advierte del riesgo que puede suponer para el PSOE plegarse a los intereses de los independentistas para blindar Cataluña. Estas voces celebran que en esta comunidad el partido “suba como la espuma”, pero animan a echar un vistazo al resto del mapa territorial que es “azul -por el PP- y cada vez lo será más”, augura un dirigente territorial.

“Todos somos iguales y necesarios”, reivindica y señala que es necesario “recuperar posiciones en el resto de España”. “Por ganar Cataluña, perdemos el resto de España”, sentencia, asegurando que la pérdida de poder territorial que se produjo el 28M obedeció a las políticas territoriales: los indultos, la reforma de la sedición y la malversación o la amnistía. “Para que a Cataluña le vaya bien, no nos puede ir mal al resto”, se queja, reconociendo que si bien estas medidas han tenido un impacto positivo en Cataluña, han perjudicado al partido en el resto de España.

A todo esto, se suma ahora el capítulo de la financiación “singular”. Una vuelta de tuerca más que parece ya inasumible para muchos territorios que están en la oposición y que si quieren tener alguna opción de recuperar el poder en las siguientes elecciones no pueden asumir. “Si defiendes esta financiación, no puedes ir a unas elecciones autonómicas”, resuelve un dirigente. “Enmudecer en cuestiones trascendentales es pasar a la irrelevancia”, apunta otro. Sin embargo, aunque muchos son conscientes de esta realidad, pocos fueron los que la explicitaron abiertamente en el Comité Federal. El nivel de crítica pública se diluye en privado.

Page y Lambán, “San Pedro y San Pablo”

Fuentes presentes en la reunión señalan que federaciones como Juan Espadas (Andalucía), Luis Tudanca (Castilla y León), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) y Juan Lobato (Comunidad de Madrid) no se han mostrado tan vehementes en sus intervenciones como lo han hecho durante estas semanas. En este sentido, Emiliano García-Page y Javier Lambán han sido los más críticos. “Somos como San Pedro y San Pablo, nosotros recibimos las hostias y los que están de acuerdo, se quedan aplaudiendo en las catacumbas”, resume uno de ellos.

Este silencio de los críticos se lee en términos de relevos internos, porque algunos de ellos, como Espadas, Lobato o Tudanca, están cuestionados por la dirección y se prevé que se auspicien liderazgos alternativos. Un veterano socialista reflexiona: “Antes no solo no se aletargaban ante un Congreso federal, sino que se excitaban”. “Discrepar en cuestiones concretas es enriquecedor y es poco inteligente por parte de la dirección que no se permita”, señalan.