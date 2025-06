Génova no descarta que las comunidades del PP puedan plantar a Sánchez en la Conferencia de Presidentes

La dirección nacional del PP no descarta que sus once comunidades autónomas puedan decidir esta semana dar plantón al Gobierno de cara a la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes en Barcelona. Génova mantiene todas las opciones abiertas y respaldará cualquiera que sea la decisión de sus presidentes autonómicos.

Precisamente, los consejeros de Presidencia del PP exigirán hoy a Moncloa, a través de un escrito, que acepte ampliar el orden del día de la reunión que se celebrará este viernes al no ver satisfechas en la actual las demandas populares que van desde la financiación autonómica, a la okupación, pasando por el apagón. Así, según ha anunciado el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz en una entrevista, si el Gobierno no acepta la petición acudirán a los tribunales para solicitar medidas "cautelarísimas" ante una convocatoria "ilegal".

Quieren que el Gobierno amplíe el orden del día

Desde la dirección nacional del PP no descartan ninguna posibilidad y critican que el Gobierno se niegue a introducir en el orden del día las reclamaciones del PP. Aseguran, eso sí, que van "a intentar que el sentido común impere" y exigen que el Gobierno no de un portazo al reglamento, que indica que el Ejecutivo debería aceptar las reclamaciones de una mayoría de comunidades. "Veremos la respuesta de los presidentes. No descarte ninguna posibilidad", ha explicado en rueda de prensa el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Génova avalará la decisión que tomen sus presidentes autonómicos, a pesar de que un plantón al Gobierno iría en contra de los propios principios defendidos por el propio presidente Alberto Núñez Feijóo de defender las relaciones institucionales por encima de todo. "El esfuerzo que hacen los presidentes del PP por defender la institucionalidad es de primer nivel", ha defendido Sémper frente a un "muro" que "hace saltar todo por los aires". Los populares defienden así que es el Gobierno el que está cambiando "las reglas del juego" y es por eso que dejan el futuro de la cita en Barcelona en manos del Gobieno, al que acusan de hacer un uso "torcitero" de la Conferencia de Presidentes.