Génova se impone y exige al Gobierno que aclare si pacta con Junts "por la puerta de atrás"

En el PP hay dos criterios sobre una misma negociación, la de enfrentarse al desafío internacional generado por la política arancelaria impuesta por la Administración de Donald Trump. La de la dirección nacional del PP dio bueno el anuncio de Junts asegurando que habían conseguido 3.000 millones de ayudas directas del paquete de respuesta a la crisis arancelaria para Cataluña. Por otro lado, el vicesecretario de Economía e interlocutor con el Gobierno por el PP, Juan Bravo, consideró válidas las respuestas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien negó que el pacto con el independentismo fuese tal y suavizó el posicionamiento de Junts.

El último mensaje de la dirección nacional deja claro que el PP se sentía desplazado por la negociación con los independentistas y llegaban a criticar a Sánchez por crear un "cupo arancelario" para "agasajar" a sus socios. Si bien, aseguraban fuentes oficiales del PP que responderían a las llamadas del Gobierno por "sentido de Estado", debajan claro que así no podían continuar la negociación e incidieron que no aceptarían un "cheque en blanco". No ha habido rectificación en este posicionamiento, a pesar de que Carlos Cuerpo y Juan Bravo aclararon la situación, rebajaron la tensión e incluso garantizaron ambas partes que los puentes "no estaban rotos",tal y como ha explicado este diario.

"Despejar la duda"

De hecho, este miércoles, la dirección nacional del PP ha insistido en este mensaje. En la sesión de control al Gobierno, sin Pedro Sánchez (de viaje oficial en China), ni Alberto Núñez Feijóo (en Bruselas), el portavoz del PP, Borja Sémper, hizo un llamamiento al Gobierno para que aclare si está pactando "por la puerta de atrás" un pacto arancelario con Junts. La dirección del PP pone el foco en la comparecencia de Carlos Cuerpo en el Congreso en la que explicará el plan de choque del PP para hacer frente a la crisis arancelaria. "Tiene que despejar esa duda", ha insistido. En su opinión, si no desmiente a Junts, que lograría el 25% de los 14.100 millones de euros de ayudas que se distribuirán, ello demostraría que el Gobierno, "lejos de estar pensando" en términos globales y de interés general, "lo que está es con pactos puntuales" con los de Puigdemont para garantizar su continuidad.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dejó claro después que las posiciones con Moncloa se encuentran en estos momentos alejadas y avisó a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que si vuelven a "mentir" no podrán contar con el PP.