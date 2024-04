Giro 180, el nuevo partido político español que busca dar la sorpresa en las elecciones europeas

Las próximas Elecciones europeas tendrán lugar entre el jueves 06 y el domingo 09 de junio, siendo el último día en el que se vota en España. PSOE, PP, Sumar o Vox ya preparan sus candidaturas de cara a los comicios europeos, aunque no son los únicos partidos políticos que buscarán representar a nuestro país. Entre los nuevos grupos aparece Giro 180, un nuevo grupo que irrumpe con fuerza en la campaña electoral para llegar a Europa.

Giro 180 hará su "debut" en las próximas elecciones europeas de junio, y cuenta ya con más de 2.000 afiliados. Al frente de este nuevo grupo político está Carlos Gutiérrez Ortín, autónomo, emprendedor y licenciado en Odontología con la especialidad de Ortodoncia. "Quiero dejar de quejarme por las cosas que veo que no funcionan, y empezar a solucionarlas", afirma.

Junto a Gutiérrez Ortín, hay un equipo de abogados, economistas, comunicadores, emprendedores y asalariados, algunos de reconocido prestigio como su secretario general Francisco Simón, profesor de

economía y habitual en las tertulias de muchos medios de comunicación, o Ricardo Morado, secretario de organización y presidente de la asociación democrática ciudadana.

Según explica el propio partido político, su principal objetivo es "combatir el hartazgo de la clase política actual". Así, entre sus propuestas estrellas destaca la "eliminación de Diputaciones y Senado, y sus funcionarios se reubicarán en otros departamentos; eliminación de todo tipo de subvenciones a partidos, asambleas o sindicatos, entre otros, y las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos no estarán dirigidos por políticos".

Además, "los políticos no vivirán de los impuestos de los españoles, si no que vivirán de sus empleos privados, y los presidentes del Gobierno que no cumplan el programa electoral presentado a sus votantes serán condenados a pena de prisión de hasta 6 años".