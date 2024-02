El Gobierno abre ya la puerta a la vía del indulto para los que se queden fuera de la amnistía

El Gobierno ya se abre a estudiar la vía del indulto como posible solución ante la realidad de que la amnistía no pueda ser aplicable a todos los líderes independentistas. Es el caso del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, quien, si la Justicia no le otorga la amnistía si finalmente es condenado por terrorismo dentro del caso Tsnami Democràtic.

ERC fue quien puso sobre esta pista, al deslizar que el Gobierno central estaría abierto a indultar a quienes queden fuera de la amnistía, en palabras del consejero de Derechos Sociales, el exconvergente Carles Campuzano. Una idea que llega en medio de la pugna entre ERC y Junts de cara a las próximas elecciones autonómicas y en medio del bloqueo entre PSOE y Junts en Madrid para la negociación de la ley de amnistía. El debate que se alimenta desde la parte republicana y que coge fuerza ahora es reflotar el indlto como mecanismo para absolver políticamente a quienes no puedan ampararse por la amnistía.

Ahora, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asume esa posibilidad y avala indultar a quienes no se les aplique la ley de amnistía.: "No creo que sea ningún disparate", ha dicho. En sus palabras, no es "ningún disparate", la propuesta de la Generalitat de Cataluña. Aunque, prefiere acelerar la aprobación de la amnistía para "ahorrar tiempo a la justicia". El ex alcalde de Valladolid defendió de nuevo la amnistía para "reconducir a la política lo que sucedió en Cataluña hace siete años" y "sacar esta cuestión de los tribunales de Justicia". A su juicio, así, se evitaría un "peregrinaje judicial que al final lleve a un indulto". "Por eso la ley de amnistía es la solución más necesaria y más conveniente y más útil. Porque, entre otras cosas, lo que va a hacer es evitar un peregrinaje judicial que lleve al final a un indulto. No tiene sentido. Si tenemos todos claro el diagnóstico, hagamos la ley de amnistía y evitemos el tener que someter a esas personas a juicio", dijo, informa Efe.

El exlíder de Unidas Podemos en Cataluña, Jaume Asens, -ahora negociador por Sumar con Junts- ya abonó esta idea hace semanas. Puso la mirada en los indultos como madre de todas las soluciones ante el encallamiento de las negociaciones entre PSOE y Junts para cerrar un acuerdo definitivo en el Congreso de los Diputados. Junts, de momento, evita hablar de cualquier motivo de la negociación, mientras que el PSOE sigue moviéndose en la discreción. Será después de las elecciones gallegas, cuando los socialistas vuelvan a centralizar todos sus esfuerzos y, puedan, conocerse más detalles.