El Gobierno acusa al PP de minar la imagen de la Justicia, mientras llama "prevaricador" a Peinado

A vueltas con la judicialización de la política y la politización de la Justicia. La doble vara de medir del Gobierno se visibiliza en un contexto de máximo choque institucional entre poderes. Mientras llaman "prevaricador" al juez instructor del "caso Begoña Gómez" acusa al PP de atentar contra la "normalidad democrática". El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra el PP acusándoles de llevarse "por delante la imagen de la Justicia, la lealtad entre instituciones y la normalidad democrática" y además ha vaticinado que los de Alberto Núñez Feijóo no conseguirán gobernar "en los próximos siete años".

En un mensaje publicado este jueves en la red social X, Puente sostiene que "no está nada claro" que el PP vaya a llegar al Gobierno de España en los próximos siete años "por mucho que se empeñen", según ha indicado. "Mi apuesta es que no lo van a lograr", apunta. Consiga llegar a La Moncloa o no, añade, "se habrá llevado por delante la imagen de la Justicia, la lealtad entre instituciones, y la normalidad democrática de nuestro país". A su juicio se trata de "un altísimo precio para no tener la certeza de alcanzar con él el objetivo que persigue".

Las declaraciones del ministro de Transportes se producen en un contexto en el que el Gobierno y el PSOE ha subido el tono hacia algunos jueces, deslizando que existe connivencia entre el PP y algunos magistrados. Uno de los señalados ha sido Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la mujer del presidente Begoña Gómez, a quien la semana pasada el ministro para la Transformación Digital, Óscar López llamó "prevaricador". También le acusó de mentir en sede judicial y de utilizar una mentira para imputar a un directivo del IE en el caso que investiga a Gómez por varios delitos.

Previamente el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con periodistas en La Moncloa durante la tradicional copa de Navidad que ofrece el Ejecutivo, llegó a acusar al PP de jugar con las cartas marcadas en su labor de oposición con ayuda de algunos jueces. De este modo Sánchez se quejaba de que, desde el PP, se hable de que a él le espera un "calvario judicial" y en especial de las declaraciones del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que en redes sociales ha venido adelantando decisiones judiciales que, según denuncian desde el Gobierno, los jueces terminan adoptando días después.

Tras el mensaje publicado este jueves por Puente, el PP ha respondido a través de su portavoz parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, que le ha acusado de volver a su tono bronco. "Cuando Óscar Puente creía que no tenía competencia como el ministro broncas del Gobierno se tomó unas vacaciones. Ahora, viendo que le disputa el puesto el otro Óscar, ha decidido volver en estado puro", ha indicado en un mensaje en X.