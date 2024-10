El Gobierno acusa a Podemos de "alimentar a la derecha" y le pide que no se "equivoquen de adversario"

Podemos continúa con su estrategia de acoso al Gobierno para visibilizar fuerza política en medio de su reconstrucción. Es la segunda vez que los morados llevan su choque a una sesión de control y la tensión se ha palpado desde el minuto uno. En el Ejecutivo empieza a destilar un ambiente de hartazgo con el partido que un día formó parte del Ejecutivo. Tan solo hace un año.

La pasada semana, la líder de Podemos, Ione Belarra, reprochó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gobernar como el PP. Este miércoles, ha hecho lo propio la diputada morada y ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, si "piensa corregir" el "peligroso giro" a la derecha. Belarra ha vuelto a acusar a Sumar, sin nombrarle, de dejar que en el Ejecutivo "solo mande el PSOE" y de denunciar que "sin el ruido de Podemos" solo "saben hacer" medidas que "haría el PP".

Estos órdagos, que no son nuevos, antes eran minimizados por el Ejecutivo, al entender que se trataba de la competición entre Podemos y Sumar por el espacio de izquierdas alternativa. Sin embargo, ahora en el Ejecutivo han pasado ya al ataque al ver como los morados tratan de desgastarles en un momento de máxima debilidad y en el que la gobernabilidad depende continuamente de los votos de los aliados en el Congreso. Así, la vicepresidenta del Gobierno ha avisado a Belarra de que no es el PSOE el "adversario" y le ha recordado que en el pasado compartieron gobierno y "proyecto político". Si bien ha compartido que usen sus escaños para "darle mayor impulso a la iniciativa política", no respeta que "dsentencien que cuando no participan en un Gobierno, éste no es de izquierdas".

La ministra le ha afeado a la diputada morada que se "erijan como los únicos legítimos para repartir carnets de izquierda" y les ha reprochado que "busquen foco" ahora confrontando con el Gobierno. "No se sostiene. No les pega ese discurso. Ustedes han participado del Gobierno", les ha recordado. Ha advertido a los morados de que "con muchas de las posiciones que adoptan" pueden hacerle el "juego a la derecha". "Alimentan a la derecha", critica la ministra, que ha pedido que "no se equivoquen en el diagnóstico".