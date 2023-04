El Gobierno aprobará más de 1.300 millones de euros de inversión en Formación Profesional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha participado hoy en un acto en Pamplona. Antes de ello, desde Moncloa advertían de que iba a hacer un anuncio "muy importante" en materia de Formación Profesional. En Navarra se concentran un granero de voto joven al que se lanza Sánchez en esta contienda en una tierra en la que la derecha parte dividida y continúa el avance nacionalista y abertzale.

En su intervención como secretario general del PSOE en un acto de partido, Sánchez anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará más de 1.300 millones de euros de inversión "para reforzar aún más la Formación Profesional en nuestro país", convencido de que "el futuro está en la educación y en la experiencia de gestión donde gobernamos". Consideró que esta es una apuesta importante para la reducción del paro, especialmente entre los jóvenes, "debemos reforzar la educación, la universidad, pero fundamentalmente la Formación Profesional y alinearla con ese cambio de modelo productivo".

En ese contexto, que de esos 1.300 millones euros para reforzar la FP en España se destinarán 45.000 para la creación de nuevas plazas de Formación Profesional bilingüe -aclaran que se trata de plazas, no aulas-, 824 para nuevos centros de capacitación digital, y más de 1.500 aulas de tecnología aplicada y emprendimiento. Un 50% "más de las ya existentes" indican.

Sánchez subrayó que "estamos creando más y mejores empleos, pero no nos conformamos. Podemos crear más", dijo y destacó que la mejor herramienta para ello es apostar por la FP "de calidad" como los países más avanzados de Europa. "Por eso aprobamos la nueva Ley de FP y por eso vamos a hacer la mayor apuesta de FP que haya hecho nunca ningún gobierno".

Laboratorio de Sánchez

Desde hace tiempo la comunidad foral es el "laboratorio" en el que Sánchez lanza sus "experimentos" de pactos y coaliciones que luego emula en el Gobierno central y, donde María Chivite gobierna en coalición con los nacionalistas y el apoyo de EH Bildu. Entre otras medidas el presidente del Gobierno rubricó hace un mes el traspaso de competencias de Guardia Civil de Tráfico a la policía foral, un compromiso que cerró con los de Arnaldo Otegi y que, aunque han puesto de fecha tope el 1 de julio para su ejecución de facto no se puede hacer de un día para otro y requiere de más tiempo. Este anuncio provocó la indignación de los miembros del Instituto Armado que prestan allí servicio y para los que el Ministerio del Interior ofrece una "pasarela" para irse a la policía foral o, si no, cambiar de especialidad si no quieren abandonar Navarra. Miembros del Cuerpo han recurrido al Tribunal Supremo esta transferencia y piden la suspensión cautelar de la norma por los perjuicios que causa a los agentes. Y es que, incluso, con esta medida el presidente del Gobierno podría estar incurriendo en "fraude de ley".