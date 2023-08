El Gobierno apuesta por reformar el sistema de financiación "desde el diálogo"

Continúan las críticas por las "prebendas" que el PSOE está dispuesto a conceder a los independentistas para un "sí" de investidura y que afecta a todas las comunidades autónomas.

El modelo, caducado hace casi una década, vuelve al debate mientras las cesiones beneficiarían solo a un territorio, Cataluña, con todo lo que ello conlleva: el reparto de los ingresos que recauda el Estado entre las comunidades para evitar que ninguna caiga en infrafinanciación. Y es que son los gobiernos autonómicos los que luego tienen que abordar con esa financiación algunos de los principales costes del estado del bienestar, como son la educación, la sanidad o los servicios sociales.

La ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha abogado este jueves por abordar la reforma del sistema de financiación autonómica desde el "diálogo con todas las comunidades", en un contexto en el que existe el debate sobre una posible condonación de deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso tras recoger sus credenciales como diputada electa, Isabel Rodríguez se ha pronunciado de esta manera sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, después de que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo calificara de urgente.

En este contexto, Rodríguez ha reprochado al PP que "dejara pendiente" la actualización del sistema de financiación cuando tenía mayoría absoluta con Mariano Rajoy, por lo

que cree que la reforma del modelo "lamentablemente no es un tema nuevo".

Eso sí, ante las posibles pretensiones de los partidos independentistas de que el Gobierno asuma una parte de la deuda de Cataluña, la ministra portavoz, que no se ha referido a esta situación en concreto, sí que ha apostado por abordar la reforma del sistema de financiación "en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas".

También cree que esta reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir ligada de la actualización del modelo de financiación de las entidades locales, como ha reclamado el Gobierno en varias ocasiones.

En el marco de estas negociaciones para recabar el máximo número de apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, la portavoz del Gobierno en funciones ha apostado por estos diálogos "discretos" para que "sean efectivos y positivos".

En cualquier caso, ha pedido a los diputados electos que "hagan la reflexión" de lo que expresaron las urnas el pasado 23J, que, bajo su punto de vista, "es que no se quiere un posible pacto a la derecha de PP y Vox". "Así que mi confianza plena en el trabajo de los distintos partidos políticos y en la responsabilidad de todos los diputados y diputadas que han de entender también ese mensaje que nos trasladó la ciudadanía en las urnas de avanzar y no retroceder", ha defendido.

Despropósito

El diputado del PP en el Parlamento y senador autonómico por Cantabria, Íñigo Fernández, ve "un despropósito" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, negocie con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) el modelo de financiación autonómica de todas las comunidades autónomas para conseguir su investidura.

Asimismo, ha advertido si sale adelante el modelo que propone ERC, "Cantabria dejará de percibir un euro de cada diez", por lo que ha avanzado que no contará con el apoyo de las instituciones cántabras. "Nuestro modelo de financiación no puede servir de moneda de negociación para los acuerdos de investidura de Sánchez", ha señalado Fernández este jueves en rueda de prensa para trasladar el "malestar" de los 'populares' cántabros sobre la incorporación de la revisión del modelo de financiación de las comunidades autónomas a la negociación de los acuerdos para la investidura de Sánchez.

Para el senador autonómico, "muy mal empieza Sánchez si pretende negociar su investidura con Esquerra a costa del modelo de financiación de todas las comunidades autónomas de España", "sin oír a Cantabria" y "si el precio de los apoyos a su investidura se sostiene en el sacrificio de comunidades autónomas como Cantabria".

A su juicio, que el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas de España lo negocie Sánchez con Esquerra es "ir muy lejos" y un "despropósito". "Cantabria no puede consentir que su financiación autonómica se negocie a sus espaldas, solo con partidos independentistas catalanes y a costa del sacrificio de nuestra tierra", ha sostenido.

Por ello, ha avanzado que "no se hará en ningún caso con el apoyo del Partido Popular de Cantabria, ni con el apoyo del Grupo Parlamentario del PP de Cantabria, me atrevo a decir, que ni con el apoyo del Gobierno de Cantabria, ni con el apoyo del Parlamento".

El diputado popular ha insistido en que Cantabria, sus instituciones, su Gobierno, su Parlamento y sus partidos políticos no pueden permitir "semejante atropello" como el que "se está fraguando en relación con las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el apoyo de partidos independentistas a su investidura".

Asimismo, se ha referido a un estudio que señala que otro modelo de financiación en el que se pusiera el acento en el factor población frente al del coste efectivo de los servicios supondrá "un retroceso en la financiación para Cantabria de en torno a 350 millones de euros al año".

Por su parte, el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, ha asegurado que los nacionalistas "plantarán cara" para que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple criterios como el de la 'insularidad' y la 'ultraperificidad'.

De esta forma, rechazó la propuesta que está sobre la mesa desde 2021, según ha señalado en un comunicado en el que añadió que los números que hizo la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero "no servían cuando los planteó hace dos años y no sirven ahora".

No obstante, reconoció la urgencia de una reforma que corrija el agravio en materia de financiación, ya que las islas en la liquidación de 2021 publicada por el Ministerio de Hacienda percibieron 1145 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 euros menos que la financiación media per cápita estatal, situando al archipiélago a la cola, superando solo a Baleares.

Sobre la reforma del sistema de financiación, Toledo recordó que en el actual escenario tras el resultado electoral del pasado 23 de julio "se hace aún más necesario abrir el diálogo y llegar a acuerdos en todos los ámbitos" y remarcó la financiación autonómica como "una de las prioridades de la agenda de los nacionalistas canarios en Madrid".

"Canarias -dijo- no puede seguir pagando los platos rotos de un modelo de financiación pensado única y exclusivamente para el territorio continental" e insistió en que la propuesta del Gobierno del PSOE "no es ni siquiera un punto de partida para la negociación del modelo de financiación que deberá ser justo con Canarias".

Otra de las líneas rojas marcadas por Coalición Canaria es que las partidas del REF no se incluyan en el reparto de la financiación autonómica.

Así, Toledo apuntó que "el Régimen Económico y Fiscal es el instrumento que iguala a los canarios y canarias a los ciudadanos del resto de territorios y, por tanto, debe mantenerse al margen de la financiación autonómica", informa Ep.

El portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Diego Canga, ha dicho este jueves que cualquier acuerdo sobre un cambio en el modelo de financiación autonómica requiere de una discusión de "todas" las comunidades autónomas y no puede basarse en "un planteamiento de favor hacia algunas".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Oviedo, Canga ha considerado "sorprendente" que el gobierno central, que está en funciones, hable de este asunto cuando han pasado cinco años sin afrontar el tema. "Nosotros no estamos de acuerdo en cambiar votos por dinero, ni en que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en España", ha insistido Canga. "Entendemos que esas discusiones no son de recibo y que debería primar una discusión de todas las comunidades autónomas y con un Gobierno que esté en plenos poderes y no un gobierno en funciones que está buscando obtener su investidura a cualquier precio", ha concluido el dirigente del PP.

Presume Canga que el Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón, tampoco está contento con los planteamientos que se están poniendo encima de la mesa, ya que viene posicionándose a favor de una financiación "justa" para comunidades que, como Asturias, presentan un problema de despoblación.