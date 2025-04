"Cortés en las formas pero superficial en el fondo", el encuentro PP-Gobierno por los aranceles

El Gobierno ha mantenido este jueves por la tarde la primera reunión con el Partido Popular en el marco de la ronda de contactos por los aranceles anunciados por Donald Trump, y no tiene previsto mantener un encuentro con Vox, reiterando su "cordón sanitario" hacia el partido de Santiago Abascal por apoyar, según Moncloa, las políticas del presidente estadounidense, han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno anunció este martes que el ministro de Economía iniciaría una ronda de reuniones con todos los Grupos Parlamentarios en la Cámara Baja una vez conocidos los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos. Cuerpo ha mantenido esta tarde la primera reunión con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, a quien los 'populares' han designado como interlocutor para estos encuentros con el Gobierno.

Fuentes gubernamentales han trasladado que la cita se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, donde se han explicado las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, el ministro tiene previsto reunirse este viernes con representantes de Sumar y PNV, a la vez que ha pedido comparecer en el Congreso el próximo miércoles 9 de abril. Además, el Consejo de Ministros aprobará el martes 8 un paquete de medidas en reales decretos que deberán ser convalidados posteriormente por la Cámara Baja. Europa Press.

La dirección del PP lamentó a última hora tras la reunión que el Gobierno no se haya "anticipado" a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según informaron fuentes del PP, Cuerpo citó al responsable económico del partido, Juan Bravo, en la sede del Ministerio a las 19.30 horas, a un encuentro que duró "algo más de hora y media" y al que acudió acompañado por Paloma Martín y Francisco Conde.

En la reunión, el ministro informó al PP de los "elementos" que había adelantado por la mañana el presidente, Pedro Sánchez, y le emplazó a su comparecencia la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Pese a agradecer el "trato cordial", desde el partido de Alberto Núñez Feijóo lamentaron que tras la reunión no contaban con "mucha más información" que por la mañana.

Consideraron que el encuentro había sido "cortés en las formas pero superficial en el fondo" porque evidencia que el Gobierno "está trabajando en un borrador pero por el momento no tiene un plan concreto con el que reaccionar a una situación de la que ya venía avisando el presidente de Estados Unidos. Pudieron anticiparse pero no lo han hecho", sentenciaron.

Subrayaron además que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no asistió a la reunión, pese a que los aranceles también son de su competencia. Precisaron que no preguntaron los motivos de esa ausencia "aunque los intuimos". "Hemos trasladado una serie de preguntas que de momento no tienen respuesta", añadieron.

El PP se remitió a una comparecencia de Juan Bravo este viernes en Sevilla para dar cuenta ante los medios de comunicación de esta reunión con el ministro de Economía.