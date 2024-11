El Gobierno pierde la primera votación para dar el poder de RTVE a López, el mediador de Moncloa con Broncano

El Congreso de los Diputados no ha podido elegir este martes al presidente de la Corporación de la Radio Televisión pública española en un debate en el que la oposición ha advertido de que estamos ante el último golpe de Pedro Sánchez para controlar las instituciones. De esta manera, el candidato propuesto por el Grupo Socialista, José Pablo López, llamado a convertirse en el presidente de RTVE durante los próximos seis años obtuvo el apoyo de 176 votos a favor del Congreso en primera votación y, al no contar con la mayoría de dos tercios (234 escaños) la votación deberá repetirse en las próximas 48 horas (el jueves). Con ello se consumará el golpe del Ejecutivo para controlar el ente público.

López era el máximo favorito para ese puesto de los once consejeros que fueron elegidos el pasado 14 de noviembre. El ex director de Contenidos de RTVE es un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez y su mano derecha en materia mediática y, además, fue el encargado por Moncloa de sacar adelante el fichaje de Broncano y había sido cesado por la polémica.

Durante el debate, el Grupo Parlamentario Vox criticó el control de RTVE y ha advertido del intento de la cadena pública por contratar más productoras privadas. “Este Gobierno no solo se conforma con RTVE, sino que quiere que el Grupo Prisa tenga una televisión privada”, ha apuntado. Vox cree que están destinando el dinero público para “montar una televisión privada” y así proteger al Gobierno. “Estamos orgullosos de no estar en ese consejo de administración” al tiempo que recalcaron desde el partido que lidera Santiago Abascal que no participarían en la votación. “Distancia infinita”, dijo.

Desde el Partido Socialista dijo que este nuevo Consejo de Administración es el “más plural” de la historia y considera que el PP estaba bloqueando su renovación. “Siempre hemos considerado esencial su pluralidad y viabilidad”, dijo el diputado socialista que cree que la cadena pública “no debe ser subsidiaria de las cadenas privadas" donde considera que “arrecia cada día más el discurso del odio. Es más necesaria que nunca una cadena pública comprometida con los valores”, defendió.

El PP criticó la “sarta de falsedades” vertidas por el Ejecutivo y sus socios y aseguró que estamos asistiendo “a la maniobra más obscena desde el punto de vista democrático” al tiempo que reprochó el hecho de que se esté consumando el “asalto” de RTVE. “Su bajeza moral los llevó a perpetrar el asalto mientras la tragedia se cebaba con Valencia”. “El objetivo de Sánchez es permanecer atrincherado en La Moncloa”, y tapar los casos de corrupción por eso ven que “de las prisas, esa cacicada” y por ello los intentos de Sánchez de “esa cacicada”. “RTVE firma su acta de defunción”, le espetó. “RTVE estará al servicio de Sánchez, un gobierno corrupto”, aseguró.

Tras la reforma legislativa del Gobierno, a través de un decreto, el Consejo de Administración de RTVE cuenta con 15 miembros (hasta ahora tenía diez), que se escogerán a partir de ahora por mayoría absoluta (176 diputados), en vez de mayoría de dos tercios (234 escaños), como hasta este momento. Con el cambio legislativo que se aprobó en plena catástrofe de la DANA, el PSOE consiguió eliminar la necesidad del PP para renovar el Consejo de Administración y, ahora, tan solo necesitará a sus socios independentistas.