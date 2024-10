El Gobierno recrimina a Sumar su "pinza" con el PP: "Es incomprensible"

El PSOE se revuelve ante la derrota que este miércoles en el Congreso de los Diputados propició Sumar al Gobierno. El partido de Yolanda Díaz se abstuvo en una iniciativa del PP sobre el control parlamentario de envíos de armas a Ucrania y otros países. Un voto gratuito ya que esta misma proposición de ley sí o sí iba a llegar al Congreso de los Diputados después de haber sido aprobada por el PP, también a iniciativa del PP.

Sumar se desligaba ayer de los socialistas y entraba en el juego del PP, que buscaba evidenciar la ruptura de los socios de Gobierno, al someter a votación una ley que tenía por objeto someter al Gobierno al control. Si bien, ningún otro socio entró en esta estrategia de los populares, ya que Junts, ERC, PNV y Bildu votaron en contra. La foto reflejó aun así la división del Gobierno de coalición y mientras en Sumar la sensación era de "victoria" al haber logrado con su abstención que el PP votara a favor de una ley propia sobre las cláusulas abusivas en hipotecas. Un voto que los de Yolanda Díaz no necesitaban, al recibir el apoyo de los socios habituales del Gobierno.

Así lo ha hecho saber hoy el Ejecutivo y el PSOE. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificó de "incomprensible" el voto de su socio de Gobierno. "Me dijeron que no era verdad cuando pregunté (que no iban a apoyar la ley de Defensa del PP)". La también ministra cree que esto tiene que ver más con la competición en el espacio de la izquierda, es decir, con Podemos, que con la relación del Ejecutivo del Gobierno. Pero, avisa, "no había motivo para hacerlo".

En la misma línea, el portavoz del PSOE, Patxi López, reprochó el voto de Sumar en el Congreso sobre el control de envíos de armas a Ucrania y otros países. "O a Setas, o a Rolex", resumió. "Lo que parece evidente es que ayer los de Sumar eligieron francamente malos compañeros de viaje. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta, especialmente los que podían ser más cercanos, y se lo han reprochado", dijo. Y es que hasta ERC ha mostrado su perplejidad en público. "Ojalá algún día Sumar entre en el Gobierno y pueda cambiar las cosas", ha bromeado. "Creo que ayer no sabían muy bien a que ibán", admitió Patxi López.

Sumar, por su parte, ha negado una pinza con el PP, a pesar del intercambio de votos. "Nosotros ideológicamente no nos hemos movido ni un pelo", ha afirmado. El portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, puso en valor lass votaciones y se felicitó de que el Congreso aprobara "una cosa que era muy importante". "Demuestra que de este Congreso pueden salir cosas y que la agenda social puede avanzar. Eso significa que hay Legislatura para rato y esa es la mejor manera de defender el Gobierno".