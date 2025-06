Un golpe en caliente a lo Berlanga del gusto de Moncloa

"¿Es Aldama?", se preguntaban incrédulos los asistentes a la rueda de prensa de Leire Díez. El empresario, que mide más de un metro ochenta, recorrió tranquilo el pasillo de la sala del hotel donde la militante socialista estaba dando declaraciones. Cuando se acercó a las primeras filas, la mujer torció el gesto y acabó la comparecencia que apenas duró diez minutos. Un tiempo que no sirvió para aclarar las acusaciones que pesan sobre su búsqueda de "trapos sucios" de jueces, fiscales y guardias civiles.

La expectación mediática era máxima para escuchar las explicaciones de Leire Díez. La convocatoria en el Hotel Novotel, a cinco minutos del Parque del Retiro, fue todo un éxito. Una hora antes de la llegada de la protagonista ya había medios de comunicación tomando posiciones. Más de medio centenar de periodistas se dieron cita.

Ante esta marabunta de medios, Leire Díez decidió salir antes para posar en el atrio ante los reporteros gráficos. Varios minutos estuvo sin pronunciar palabra hasta que a las diez comenzó a ofrecer sus explicaciones. "A estas alturas creo que ya no es necesario presentarse", comenzó su relato. Un relato que ya había defendido anteriormente.

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha comparecido este miércoles desde el Hotel Novotel de Madrid, donde había convocado a la prensa después de haberse reunido este martes en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE y haberse dado de baja como afiliada del PSOE. En medio de la comparecencia ha irrumpido por sorpresa Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo. Alberto R. Roldán Fotógrafos

Se ha presentado como una periodista y ciudadana con derechos y ha repetido la consigna de que lleva años trabajando en un libro de investigación sobre la trama de los hidrocarburos. Una misión que lleva a cabo desde que apareció el caso de la "Operación Kitchen" y la "policía patriótica". En todo este tiempo, constató "delitos graves" que han tenido de "una u otra forma impacto político". Por ello, ha pasado años recopilando información y también sobre escándalos del PSOE. De la misma forma, aseguró que ha saltado al foco mediático por una "grabación ilegal" que será objeto también de su trabajo.

También denunció ser la víctima de unas "filtraciones calculadas y prefabricadas". "Solo se investigan las filtraciones del fiscal General del Estado", ha bromeado. No obstante, achacó a una "mala interpretación" las acusaciones de que buscaba "trapos sucios" sobre fiscales, guardias civiles y jueces. "Yo me he podido equivocar en mi formulación. Hasta el juez Peinado se equivoca", bromeó.

La tensión entre Aldama y Leire

Leire Díez aseguró que "no trabaja en nombre de nadie ni en representación de nadie". No es una empleada pública y no tiene ningún cargo en el PSOE. "Una democracia no puede mirar a otro lado si un servidor público hace mal su trabajo", reiteró mientras finalizaba su comparecencia sin preguntas. Diez minutos se prolongó esta discurso que acabó de la forma más insólita.

En los segundos finales, Aldama hizo acto de presencia ante la incredulidad de los asistentes y de los propios protagonistas. En un primer acercamiento preguntó a Leire por las palabras que había vertido sobre su persona mientras la militante socialista recogía sus documentos y abandonaba la sala. Era la primera vez que se veían en persona. El empresario siguió pidiendo explicaciones y se produjo una de las fotografías más características por las que se recordará el acto: el empujón de Javier Pérez Dolset.

La exmilitante socialista Leire Díez, que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha comparecido este miércoles desde el Hotel Novotel de Madrid, donde había convocado a la prensa después de haberse reunido este martes en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE y haberse dado de baja como afiliada del PSOE. En medio de la comparecencia ha irrumpido por sorpresa Aldama, el presunto comisionista del caso Koldo. Alberto R. Roldán Fotógrafos

Aldama, visiblemente enfadada, atendía como podía a los medios mientras perseguía a Leire. La tachada por muchos como "fontanera" del PSOE se tuvo que refugiar en otra de las habitaciones del establecimiento mientras los ánimos se calmaban. El empresario se marchó insultando a la militante socialista: "Eres una sinvergüenza, está mintiendo y se está riendo de los españoles", recriminó.

El empresario preso de la ira avanzó en sus próximas intenciones: "Va a tener consecuencias para Pedro Sánchez y su Gobierno". En la vorágine del caos iba disparando: "Esta señora no sabe lo que ha hecho al venir aquí". Fuentes del entorno de Aldama señalan a LA RAZÓN que la decisión de acudir a la rueda de prensa no estaba premeditada. La decisión fue fruto de su sangre caliente.

La reacción del abogado de Aldama

A consecuencia de la trifulca, los responsables del hotel se vieron en la obligación de llamar a la Policía Nacional. Hasta el lugar acudieron dos agentes de Seguridad Ciudadana. Leire Díez les trasladó su intención de presentar una denuncia por intento de agresión, amenazas y acoso por parte del empresario, según fuentes de su entorno. Ahora, la militante socialista tendrá que ratificar si quiere los hechos en dependencias policiales.

A pocos kilómetros del incidente en el hotel se estaba desarrollando otro evento importante para los intereses de Aldama. Leonor Pano acudía a declarar ante el Tribunal Supremo. Una citación en la que estaba presente José Antonio Choclán, el abogado del empresario. Cuando acabó la cita, los periodistas mostraban al letrado las imágenes del establecimiento. No salía de su asombro. Desconocía completamente lo que iba a pasar en el otro punto informativo del día.

Los asistentes coinciden en que el episodio entre Leire y Aldama, con la participación de Dorset, es más propio del pasado de una de las películas de Berlanga. Sea como fuere se da la casualidad que el nombre del empresario y de la militante socialista ya se habían vinculado un día antes. Y es que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció a Leire Díez y en el texto solicitaba el testimonio en calidad de testigo de Aldama por sus declaraciones en los últimos días.