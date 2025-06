Víctor de Aldama justifica en 'Espejo Público' su encontronazo con Leire Díez: "Ha ido a pactar su silencio"

Pocos podían imaginar esta mañana que una rueda de prensa medianamente 'normal' iba a tornarse en un encontronazo marcado por la tensión y las acusaciones. Nada más terminar su comparecencia ante los medios esta mañana, Leire Díez, más conocida como 'la fontanera del PSOE', ha tenido que hacer frente ni más n menos que a Víctor de Aldama, considerado como el ideólogo de la trama del caso Koldo.

Con los medios acorralando por completo al empresario y a Díez, los empujones terminarían propinándose tarde o temprano. El más sonado, el del también empresario Javier Dolset a De Aldama, cuando este segundo quería acercarse a la de Baracaldo.

Nada más haber terminado la comparecencia, el equipo de 'Espejo Público' ha tenido el privilegio de poder hablar en exclusiva con Víctor de Aldama, quien ha aprovechado la llamada realizada con Susanna Griso para explicar el por qué de su aparición sorpresa y su opinión acerca del encontronazo vivido con Leire Díez.

Indignado con las amenazas

Nada más comenzar su intervención en el programa de Antena 3, el empresario ha calificado de "absurda" la comparecencia orquestada por Díez. Además, ha considerado que las afirmaciones de la socialista eran de una dudosa credibilidad, refiriéndose sobre todo al tono con el que la vasca ha llevado a cabo el supuesto trabajo de investigación que aseguraba estar realizando.

"Vosotros que sois periodistas, no vais amenazando o deseando la muerte de la gente, como ha hecho esta señora con el teniente coronel Balas (jefe de la UCO), y mi persona", ha señalado De Aldama. En cuanto a su motivación para asistir a la comparecencia, el empresario ha confirmado que lo ha hecho "para que me dijera qué le he hecho yo, o qué malversación tiene conmigo, o qué tiene contra mí para desearme que ojalá esté bajo tierra".

De Aldama, harto de las mentiras

Mientras el empresario seguía a Leire Díez para que le hiciera caso, el también empresario Javier Dolset le propinó un empujón de forma agresiva. "Un gorila, un macarra. Yo no le he hecho nada a este señor. Dice que va a denunciarme por acoso. A ver si es verdad...", ha manifestado en cierto tono provocativo.

Para finalizar su corta pero reveladora intervención en 'Espejo Público', Víctor de Aldama ha criticado la visita de Díez un día antes a la sede socialista en Madrid. "Esta señora ha ido a Ferraz a pactar su silencio. A pactar que la coloquen en cualquier otro sitio", señala De Aldama. El empresario también ha advertido al Gobierno y al Partido Socialista, tildando de "cobardes" y de "mentirosos" a todos aquellos presentes en la rueda de prensa.