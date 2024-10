La Guardia Civil, hasta en....los Estados Unidos

No deja de ser un hecho sorprendente, probablemente utilizado con habilidad para atraer la atención de los usuarios de la red. La Guardia Civil ha ilustrado un post, en el que da consejos para la vuelta al cole de los chavales y las precauciones que han de tomar en todo momento, sobre todo a la hora de atravesar las calles, con un grabado que ilustra una típica calle de los Estados Unidos en el que se puede distinguir uno de los típicos autobuses amarillos en los que viajan los escolares; otros atraviesan con una profesora un paso de cebra. Eso sí, entre los rascacielos no falta el emblema de la Benemérita, para que no haya ninguna duda al respecto.

En los tiempos más duros de la lucha contra ETA, en especial en los momentos previos a la operación de Bidart en la que, al mando del entonces teniente coronel Galindo, fue descabezada la banda terrorista, la presencia de los agentes de Inchaurrondo y las unidades que les apoyaban en suelo galo superaba con creces el centenar. Hasta el punto de que un agente antiterrorista de vecino país llegó a comentar con sorna que "cualquier día nos encontramos con un acuartelamiento de los verdes en Bayona o en el mismísimo París". En el fondo, se alegraban de la presencia de los españoles por su demostrada efectividad.

En el post, que es lo importante, no faltan consejos que deben seguir los chavales y los que los llevan a los colegios: "Recuerda enseñar a los más pequeños a cruzar por pasos de peatones, utilizar los cinturones en el autobús escolar y no hablar con desconocidos. La educación en seguridad comienza desde casa". Un servicio más de la Guardia Civil para la seguridad de todos los españoles en el marco de una "ocurrencia" que suena a un previo estudio realizado.