Guerra sucia entre Podemos y Más País por los sueldos de Iglesias y Errejón

Cuando aún restan varias semanas para que arranque formalmente la campaña electoral previa a las elecciones generales del 10 de noviembre, las hostilidades entre Unidas Podemos y Más País se disparan. A primera hora de la mañana, en una entrevista en La Cafetera de Radiocable, el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, lanzaba el primer dardo. El líder de Podemos afeaba a los integrantes de Más País, el partido con el que Íñigo Errejón se presenta a estos comicios, que "no se limiten el salario" como hacen en la formación morada y que "acepten donaciones privadas".

Pocos minutos más tarde, el propio Errejón introducía, vía Twitter, un nuevo elemento en el debate con el que, formalmente, venía a desmentir a Iglesias: “Dimos el paso adelante para que estas elecciones no fuesen de culpas sino las de soluciones. No participaremos del ruido, pero sí dejamos las cosas claras: en las listas de Más País hemos fijado el mismo límite salarial que he tenido siempre y el mismo que tiene Más Madrid”. Así queda recogido en la carta financiera del partido de Errejón: “Todos los cargos electos y los de libre designación a través de esta candidatura se

comprometen a limitar su sueldo. Éste no será mayor a 3 salarios mínimos interprofesionales (SMI) en 14 pagas. El restante será destinado a las plataformas ciudadanas, fuerzas políticas de referencia o iniciativas y proyectos impulsados desde la sociedad civil que mejoren la vida de los ciudadanos de nuestro país, en función de los acuerdos que se establezcan reglamentariamente”.

El documento, no obstante, incluye excepciones similares a la que en estos años han estipulado en sus códigos éticos todos los partidos del llamado “espacio del cambio”, incluida la propia formación de Iglesias: “En el caso de aquellas personas que tuvieran responsabilidades de gobierno, hijos/as o personas dependientes a su cargo, o si se diera alguna otra situación de excepcionalidad, se valorará reglamentariamente una mejora del salario estipulado. Más País revisará anualmente el remanente de los recursos propios del grupo parlamentario y examinará igualmente el cumplimiento de dicha carta financiera”, subraya el documento de Más País.

Respecto a la afirmación de Iglesias en torno a que Más País sí acepta donaciones privadas, el Código Ético del partido de Errejón, efectivamente, las contempla: “Se estipula un tope máximo a las donaciones privadas. Se renuncia explícitamente a las donaciones particulares que puedan coartar la independencia de la candidatura”. En ningún momento, eso sí, se aclara cuál es ese “tope máximo” de Más País a las donaciones privadas.

Por si faltaba ingredientes a este desencuentro, el senador y diputado autonómico de Más Madrid Eduardo Rubiño se encargaba de echar más leña al fuego. Ha calificado de “invento” las manifestaciones de Iglesias y ha acusado a los máximos dirigentes de Podemos de ocultar sus verdaderas retribuciones: “En Más País tenemos límite salarial de 3 SMI para cargos públicos al que nos comprometemos al firmar el código ético. El día que alguien investigue cuánto cobra realmente la ejecutiva de Podemos va a ser curioso...”. Y ha añadido a continuación: “Todo el mundo en Podemos sabe cómo funcionan los salarios de la cúpula, pues dime de qué presumes y te dire de lo que careces... no siempre se puede guardar silencio ante insultos y barbaridades que se dicen a diario”.