Hazte Oír "persigue" a Begoña Gómez hasta la Asamblea de Madrid

La asociación `Hazte Oír´ ha organizado este miércoles un escrache a Begoña Gómez a las puertas de la Asamblea de Madrid, donde la mujer de Pedro Sánchez debía acudir a las 10:00 horas de la mañana para declarar en el marco de la comisión de investigación sobre sus programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta organización llevaba varios días anunciando la convocatoria a través de sus redes sociales, tratando de animar a los ciudadanos a desplazarse este miércoles a primera hora hasta la Asamblea de Madrid para recibir a la mujer del presidente del Gobierno. Varias personas se han congregado a las puertas de la cámara mostrando varias pancartas y portando megáfonos para iniciar la protesta. Los allí presentes en el momento de la convocatoria, han podido apreciar cómo diferentes autobuses y camiones han circulado durante varios minutos por las carreteras que rodean esta Asamblea de Madrid, exhibiendo diferentes mensajes dirigidos contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

Críticas a Sánchez

Diferentes autobuses han comenzado a circular miércoles por los aledaños de la Asamblea de Madrid, instantes antes de que estuviera prevista la llegada de Begoña Gómez a la cámara. Durante su recorrido, han mostrado varios mensajes en los que la organización `Hazte Oír´ no ha dudado en manifestar su oposición y rechazo a Begoña Gómez. En estos vehículos también se han podido leer varios mensajes dirigidos hacia el presidente del Gobierno: “El Capo. ¡Dimisión!”, se podía leer en un gran autobús de color negro donde también aparecía una fotografía de Pedro Sánchez, entre otras personalidades.

Autobús de Hazte Oír circula por los aledaños de la Asamblea de Madrid Hazte Oír

Mensajes contra Begoña Gómez

Muchos de los mensajes dirigidos contra Begoña Gómez hacen referencia a la citación judicial que pretende evitar de cara al 18 de noviembre. La esposa de Pedro Sánchez pretende evitar tener que ir a declarar la próxima semana, argumentando que se encontrará en visita oficial en Brasil junto al presidente del Gobierno. “Nos vemos el 18N en Plaza Castilla” anunciaba otro de los camiones organizados por esta organización `Hazte Oír´, desde donde apodan a la mujer del presidente del Gobierno como “la viajera y la empresaria”; calificativos que también han estado presentes en algunos de estos vehículos.

“La querella de Hazte Oír por el Caso Software y Begoña Gómez van de la mano: en Madrid o en Brasil”, se podía leer en otro de los vehículos que han circulado durante la mañana de este miércoles por la zona. La defensa de Begoña Gómez ha presentado un escrito en el que informa al juez instructor del caso de que, la esposa de Pedro Sánchez, no podrá asistir a la citación del próximo 18 de noviembre porque se encontrará de viaje en Brasilacompañando al presidente del Gobierno durante la cumbre del G-20. Las acusaciones ya han pedido al juez que no acepte su petición; y que en el caso de que Begoña Gómez insista en no acudir a la citación en la mencionada fecha, proceda a adelantar la fecha de la misma o a retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno.