El hermano de Sánchez dio por hecha la adjudicación de la plaza al asesor de Moncloa 23 días antes de convocarse

La juez Beatriz Biedma, que investiga a David Sánchez por su supuesta contratación a dedo como personal de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017 ya no solo ve indicios de tráfico de influencias en estos hechos, sino también en la incorporación a la institución presidida por el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, del exasesor de Moncloa Luis Carrero.

Los correos intervenidos no solo han acreditado que al menos año y medio antes de su contratación como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas, y mientras seguía como asesor en Moncloa, ya colaboraba de forma "activa" con David Sánchez en sus proyectos operísticos. Esos mensajes evidencian además que el propio David Azagra (nombre artístico de David Sánchez) ya daba por hecha su incorporación como su persona de confianza a finales de octubre de 2023, 23 días antes de que la plaza se convocara oficialmente.

El 30 de octubre de ese año, dos meses antes de su incorporación al puesto y cuando ni siquiera se han aprobado en el Portal del Empleado las bases para optar al puesto en comisión de servicios (no sucedería hasta el 22 de noviembre), David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero en el que apunta: "En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo".

"¡Gracias hermanito!"

Solo dos semanas antes, el área de Cultura de la Diputación de Badajoz había iniciado el procedimiento para cubrir el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que acabaría adjudicándose a Carrero, el único que fue seleccionado en la lista de aspirantes, de manera exprés: la entrevista personal y su exposición de la memoria se liquidó en apenas 45 minutos, como ha puesto de relieve la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La unidad policial llama la atención sobre este hecho en el informe remitido a la instructora -que acumula indicios para corroborar su impresión de que el puesto de alta dirección del hermano del presidente del Gobierno se adaptó a sus "preferencias personales", rodeándole incluso de una persona de su máxima confianza como Carrero-.

Así, la UCO advierte de que "23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del puesto que actualmente ocupa Luis Carrero" -Sánchez renunció al cargo el pasado febrero cercado por la investigación judicial- por parte del hermano del presidente del Gobierno "ya se estaría dando por hecha su incorporación al mismo".

"¡Gracias hermanito!", le responde eufórico Carrero ese mismo día, aunque sus perspectivas de desembarco en la Diputación, que no obstante da por hecha, no son tan halagüeñas. "De la incorporación no tengo noticia ni calendario", le escribe. "Lo último que me dijo Candalijas" (Manuel Candalija, director de la Diputación de Badajoz) -añade- "fue a lo largo de noviembre". "Tu ve haciendo tus planes, porque me temo que esto va a ir para largo".

En todo caso, le pone al corriente de que "en Moncloa ya solté la liebre" aunque "al haber cambiado la fecha y no poder decirles otra no sé muy bien cómo va a evolucionar el asunto".