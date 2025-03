La sorpresa de los conservatorios por la plaza del hermano de Sánchez: "Los únicos centros de España (creemos que del mundo) en que esto sea así"

La creación del puesto de alta dirección que la Diputación de Badajoz terminó adjudicando en julio de 2017 a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, provocó malestar y asombro entre los directores de los dos conservatorios que debía coordinar. Así lo ponen de manifiesto los correos de la responsable de uno de esos centros, el Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez Baltasar, analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe remitido a la juez Beatriz Biedma, que investiga por tráfico de influencias, entre otros delitos, al hermano de Pedro Sánchez.

Cuatro meses antes de que esa plaza de coordinador de conservatorios, que según la instructora se creó ad hoc para David Azagra, nombre artístico de David Sánchez, el responsable del Conservatorio Superior, Valentí López remite a Sánchez Baltasar un correo el 20 de marzo de 2017 en el que le adjunta un informe sobre las objeciones de ambos al nuevo organigrama. No en balde, esta comunicación se produce después de que la Diputación haya modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incluir el puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios.

Ese dictamen evidencia su sorpresa por el hecho de que "el organigrama del Área de Cultura figura una Coordinación de Actividades por encima de la propia estructura de los conservatorios". Un hecho que, advierten, "nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo) en el que esto es así".

"Un despropósito"

Por otro lado, ponen de manifiesto que los informes de funciones y justificativos para crear ese puesto realizados por ellos mismos -a quienes previamente desde el área de Cultura se ha requerido un listado de cometidos que podría asumir el nuevo coordinador (que ellos mismos no habían solicitado como necesario) "no tienen ninguna validez, porque no están pensados para esta posición dentro del organigrama".

Por si fuera poco, señalan que "sería además un despropósito que estando nosotros por debajo de esta figura fuéramos los que definiéramos sus funciones...".

En ese documento, inciden en que les resulta "sorprendente que se quiera tener un coordinador de actividades" por encima de ellos dado que "en el organigrama habitual de cualquier conservatorio la figura de los coordinadores está a cargo de la jefatura de estudios y la secretaría".