El hilo viral que recrea una entrevista virtual a Sánchez contestando solo con sus tuits del pasado

Que la hemeroteca del Twitter de Pedro Sánchez ha dado juego y ha hecho predicciones que ni Los Simpson durante esta campaña, es ya todo un hecho. Desde los pasados comicios los usuarios recuperaban tuits del presidente del Gobierno en funciones creando una tendencia: predecir el futuro. Y es que todos sabemos que “perro sanxe” es el apelativo poco cariño que se ha vuelto viral y se ha escuchado más de una vez ya antes del 23J, sin embargo, lo que no sabíamos era que el líder socialista ya lo predijo en un post de 2011: “Buena novela "el poder del perro" gracias Andrew; good night”.

Ante tanto misterio y con la originalidad que a la que ya nos tienen acostumbrados las redes, el usuario de Twitter @Doc_Hannibal creaba un ingenioso hilo para aprovechar el tirón de dicha tendencia. “He creado una entrevista virtual con Pedro Sánchez y él me ha contestado con tuits antiguios. Pasen y vean”, escribía como post inicial del hilo.

Esta particular recreación de una entrevista con el “Sánchez del pasado” se ha vuelto viral y suma ya más de 900 retuits y 4.000 me gusta.“¿Por qué has dejado de viajar en Taxi?”, “¿qué tal duermes?”, “¿dónde pasaste la Nochebuena?” o “¿qué es lo primero que haces cuando llegas a casa?” son algunas de las preguntas que propone el tuitero. ¿Quieres saber las singulares respuestas virtuales sacadas del pasado? ¡Dentro hilo!

Una vez más, la (ya no) red del pajarito azul vuelve a hacer de las suyas con las publicaciones del jefe del ejecutivo en funciones.