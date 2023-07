De “Los Simpson ya lo predijeron” a “No creo en el horóscopo, creo en los tuits de Perro Sanxe”

Ya es habitual que los usuarios en redes sociales jueguen a buscar las coincidencias de los distintos acontecimientos de la actualidad, bajo el lema “Los Simpson ya lo predijeron”, con algunos sucesos de los capítulos de la familia amarilla. Sin embargo, desde la noche electoral, ha nacido una nueva tendencia en la red del (ya no) pajarito azul que se ha convertido en todo un ejercicio: rebuscar las predicciones del futuro en la hemeroteca de Twitter del todavía presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Las antiguas publicaciones del todavía jefe del ejecutivo arrasan en las redes con todo tipo de ingeniosidades desde la noche electoral. “No creo en el horóscopo, creo en los tuits de Perro Sanxe”, señalaba uno de los usuarios. Aunque no es la primera vez, que los usuarios rebuscan en el historial de la red para recordarle a Sánchez algunas de sus palabras de tiempos anteriores como “con Bildu no se acuerda nada”, desde el pasado domingo esta práctica se ha vuelto incansable.

El propio líder socialista ya señalaba en la entrevista del podcast de “La Pija y la Quinqui” que “esos tuits, si demuestran algo, es que jamás en mi vida pensé que iba a ser presidente del Gobierno". Aunque hay un clásico indiscutible como el de “Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda”, que es bastante recurrente que salga de vez en cuando, aquí te dejamos un repaso de otros, los más destacados y virales del momento:

El 3 de marzo de 2011 a la 9:18h de la noche, el líder socialista tuiteaba: "Cosas de la vida, un día raro de ánimo me acaba saliendo redondo. Me voy a casa ya para que no se estropee...". Este post ha sido uno de los más recurrentes desde el pasado domingo cuando, a pesar del fracaso socialista en las elecciones municipales del 26M, unas malas predicciones para estas generales y la victoria del PP en ellas, las cosas para Sánchez pintan bien. Un posible pacto con las izquierdas y los independentistas podría facilitarle la investidura de nuevo.

Durante esta campaña lo que más ha sonado, a parte del “Que te vote Txapote”, es un apelativo poco cariñoso al jefe del ejecutivo: “perro sanxe”. Tanto ha sido así que los propios socialistas y él mismo lo han usado también para intentar sacar partido al “mote” dándole la vuelta.

Sin embargo, lo que no imaginábamos ninguno es que la propia hemeroteca mágica de Twitter del presidente en funciones ya había predicho este apodo recomendando “el poder del perro” el 22 de febrero de 2011 a las 11:26h de la noche.

Casualidad, premonición o suerte, los tuits de Pedro Sánchez son todo un manual para el futuro y los usuarios no dejarán de estar pendientes y compartirlos.