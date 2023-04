Iglesias anima a su partido a "tender la mano" a Díaz y a la vez la acusa de "menospreciar" a Podemos

Podemos ha preparado un fin de semana de rearme electoral en un momento clave en medio de la pugna por la reconfiguración de la izquierda. En la previa de las elecciones autonómicas y con la latente tensión entre Podemos y Sumar por el poder en la próximas elecciones generales, el partido busca exhibir músculo político para ganar al mensaje que creen que los de Yolanda Díaz están mandando a los morados: "matar a Podemos".

Como en la "uni de Otoño" -por nombrar un acto oficial del partido- pero prácticamente a diario en los medios de comunicación, el partido ha depositado en Pablo Iglesias el micrófono para mandar los mensajes más directos a la vicepresidenta Yolanda Díaz. En una charla titulada "La disputa ideológica del sXXI: Geopolítica, crisis neioliberal y democracia", el exsecretario general de Podemos no ha escatimado en mensajes políticos dirigidos a la ya líder de Sumar, aunque sin nombrarla. Avisos y mensajes que llegan cuando se cumplen dos semanas desde que Podemos rechazara acudir a la presentación de la candidatura de Díaz sin un acuerdo bilateral entre los dos partidos, de cara a las elecciones generales.

Según su opinión, "hay muchos militantes dolidos y ofendidos", por la situación actual entre Podemos y Sumar, en un momento de incertidumbre donde la "unidad" de la izquierda a la izquierda del PSOE es solo una premisa, pero cada vez más una quimera. El exlíder ha apostado por la "unidad", porque a su juicio, es uno de los "elementos más importantes" de su partido, aunque ha reconocido que "no siempre es sencillo". Apelando a esa unidad, Iglesias ha llegado a acusar a la vicepresidenta de "menospreciar" a Podemos. "La defensa de la unidad no siempre es sencillo. No siempre es fácil cuando te insultan, cuando te menosprecian, cuando todos los cañones de poder construyen un relato ofensivo contra ti".

Iglesias ha verbalizado los sentimientos de su formación en este pulso con Díaz. "Yo entiendo esta sensación de que muchos compañeros exijan respeto". Aun así, y a pesar de cargar contra la vicepresidenta, cree que Podemos "tiene que tener altura de miras y demostrar que caminar juntos es condición de posibilidad de que cambien las cosas". Iglesias ha "tendido la mano", a pesar de reconocer la dificultad por los "insultos" y de los "ninguneos".

Iglesias ha hecho referencia al acuerdo para aprobar la ley de vivienda entre PSOE-Podemos, ERC y Bildu: “Es quizá uno de los éxitos políticos en los que Podemos ha participado”. Iglesias ha felicitado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por conseguir cerrar el pacto. Sobre la alianza ERC-Bildu, también ha mandado mensajes a Díaz. “Lo de ayer debería llevar a muchos compañeros a entender que aunque ERC y Bildu no sean aliados electorales, son estratégicos para que este país pueda seguir cambiando”.

