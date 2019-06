El augurio de Iglesias: habrá coalición en dos meses y medio

A pesar de que la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que ayer tuvo lugar en La Moncloa no fue bien, el líder de Podemos se ha mostrado esta mañana optimista en torno a la posibilidad de que, finalmente, se conforme en España un Gobierno de coalición entre su partido y el PSOE. Durante la apertura de un acto en defensa de los servicios públicos, Iglesias ha reconocido que “ese acuerdo de Gobierno está mucho más cerca de lo que pudiera parecer”, porque, según ha argumentado, “la política está dominada por correlaciones y porque no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los 3,7 millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus 42 representantes en el Congreso”. De hecho, el secretario general del partido morado ha augurado que ese Ejecutivo conjunto podría hacerse efectivo dentro de dos meses y medio y ha explicado las razones de este planteamiento: “Hay un elemento que es muy revelador sobre lo cerca que estamos de que ese Gobierno se produzca aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso se produzca y es la preocupación que tienen algunos: no habría la campaña mediática actual si no vieran como una posibilidad real y efectiva que nos vayamos a poner de acuerdo”.

El razonamiento de Iglesias en torno a la posibilidad de que el acuerdo con el PSOE pueda fructificar en dos meses y medio viene a confirmar su intención de votar en contra en la sesión de investidura que Sánchez tiene previsto convocar para las primeras semanas del mes de julio. Tal y como informó LA RAZÓN el pasado domingo, la estrategia de Iglesias para esa primera investidura -que, según revelan los posicionamientos de los distintos partidos, será fallida- pasa por defender el “no” y preguntar a las bases moradas, a través de una consulta, su posicionamiento al respecto, con el fin de acudir al Congreso legitimado en ese rechazo. En el caso de que el candidato del PSOE no lograra la confianza de la Cámara Baja en ese pleno, se activaría un plazo máximo de dos meses para elegir presidente antes de unas nuevas elecciones generales. “Quiero pedir a la gente que está esperando un Gobierno que haga las cosas que se cumplen en campaña que tengáis confianza y paciencia. Nosotros tenemos muy claro para lo que estamos aquí y hay una oportunidad de que los artículos de la Constitución se cumplan y de que haya empresas públicas de calidad que protejan los servicios públicos y a sus trabajadores”, ha insistido Iglesias ante una representación de trabajadores de distintos sectores, entre ellos, bomberos, empleados aéreos, taxistas, trabajadores de salvamento marítimo, de aeropuertos y de Renfe, así como de la sanidad, la educación y las prisiones.