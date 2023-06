Un Iglesias dolido acusa a Sumar de humillar y despreciar a Podemos y recuerda a Diaz que "no hacía falta golpear así" a Montero

Ayer mismo, poco después de que se confirmase el veto que Yolanda Díaz imponía a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la hora de firmar un pacto de integración entre Podemos y Sumar de cara a las próximas elecciones, Pablo Iglesias, fundador de Podemos y pareja de Montero, se limitaba a decir, cariacontecido, durante su participación en el Canal R(e)D, la televisión vía YouTube: "Me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo".

Se le veía enfadado, como no podía ser de otra forma, tras ver cómo se desarrollaban las cosas y las duras concesiones que tenía que hacer Podemos a Sumar para conformar una candidatura de unidad, que incluye a otras formaciones políticas. Tanto es así que su rival político y antiguamente amigo, Íñigo Errejón, irá en el número cuatro en la lista por Madrid, por delante de Ione Belarra, que se ha tenido que conformar con el quinto puesto.

Por eso, no conforme con su breve comentario anoche en YouTube, hoy ha querido plasmar su opinión, por escrito y más reflexionada, en la web Ctxt.com, en un artículo titulado: "Vetar a Irene Montero". Con dureza, arranca diciendo que "es posible que Yolanda Díaz no sea consciente aún del error político que comete imponiendo su veto" a su actual pareja. Asegura incluso que personas del propio entorno de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar le han advertido "que está comprometiendo sus propios objetivos políticos al asumirse a sí misma como ejecutora final de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas mediática, judicial y política".

Además recuerda a Díaz que su nombramiento como vicepresidenta fue propuesto "al presidente por quien esto escribe". "Es lógico que nuestros enemigos disfruten; Yolanda les regala un final de temporada inigualable", continúa.

Cree, eso sí, que Podemos ha tomado la decisión correcta al llegar a un acuerdo con Sumar. "Por muy humillante que sea que te impongan la exclusión de varios de tus principales activos políticos (Echenique es otro de los vetados), por mucho que los puestos ofrecidos en unas listas sin primarias sean también un desprecio a lo que Podemos representa, Ione, Irene y toda la dirección aciertan al poner por delante de nuestra propia dignidad como partido, la urgencia de que, al menos, haya alguna posibilidad de que la llegada de los bárbaros, que esperamos congregados en el foro, no sea inevitable", añade en clara reflexión a la derecha.

"Para ganar el poder en la izquierda no hacía falta golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo que ha demostrado algo poco frecuente en política y necesario para la izquierda: valentía", le dice a Díaz, recordándole que aún está a tiempo de rectificar. "Ojalá lo haga", concluye.