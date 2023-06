Así reacciona Iglesias al veto de Sumar a su pareja, Irene Montero: "Me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas"

Sobre la bocina y tras muchas disputas e idas y venidas, Sumar y Unidas Podemos han acordado concurrir juntos en las elecciones generales del próximo 23 de julio. El desplome de la formación morada en las autonómicas y municipales, cuyos resultados han provocado que desaparezcan de muchas localidades y regiones, ha obligado a los de Ione Belarra a depender de Yolanda Díaz y su nueva plataforma, al alza en las encuestas y que se presenta como "alternativa de izquierdas". Eso sí, una de las condiciones ha sido el veto a Irene Montero, actual ministra de Igualdad del Gobierno de España.

La negociación ha durado once días, y es que ambas formaciones tenían hasta este medianoche para tomar una decisión para afrontar las próximas generales. El jueves, el partido morado lanzó una consulta a su militancia en la que pedía el poder de decirse sobre las negociaciones. Así, las bases de Podemos han otorgado el poder total a la dirección del partido a que negocie y que decida si alcanza o no un pacto in extremis con Sumar. La consulta lanzada ha tenido una duración de escasas 20 horas. Hasta 49.089 personas han votado a favor, es decir un 92,9 por ciento, mientras 3.568 militantes han denegado blindar a la dirección para tomar esta decisión.

¿Por qué Sumar veta a Irene Montero?

La prohibición de que Irene Montero entre en las listas de la formación entre Sumar y Podemos ha causado rechazo entre numerosos allegados a la formación morada, tanto desde dentro del grupo político como de externos. Tras el anuncio del acuerdo, una de las reacciones más esperadas ha sido la del ex vicepresidente del Gobierno, ex secretario general de Unidas Podemos y actual marido de Irene Montero, Pablo Iglesias, quien ha sido "breve pero directo". Lo ha hecho ante las cámaras de Canal R(e)D, la televisión tras la cual está el empresario mediático Jaume Roures y que Iglesias dirige. "Me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo", aseguraba.

A principios de semana, antes de que se conociera el acuerdo entre ambos partidos, la última encuesta de NC Report sobre la estimación de escaños y porcentaje de votos de las elecciones del 23J mostraba que PP y Vox podrían gobernar con mayoría absoluta si lograran un pacto después de las elecciones, ya que el partido de Núñez Feijoo ganaría las elecciones con un 34,6% de los votos y 145/147 escaños, por los 34/41 escaños que lograría la formación de Abascal. El PSOE sería la segunda fuerza más votada, y Sumar irrumpiría con entre 24 y 26 escaños y un 10,5% de los votos. Batacazo clarísimo y desplome sería el de Podemos, que solo tendría un 4,2% de los votos y conseguiría entre 2 y 3 escaños.