El PP insiste en rechazar el perfil de Ribera como comisaria europea tras la DANA

El PP ha reunido este lunes al comité de dirección del partido donde se ha centrado en seguir trabajando para que las ayudas de la reconstrucción de la Comunidad de Valencia lleguen de manera inmediata y por otro lado, han abordado también los casos judiciales que tiene abierto el Gobierno esta semana.

Sémper insiste en que la prioridad de todos los poderes públicos es "dar una respuesta a cada una de las familias y de las empresas" que han padecido tras la DANA. "Todo nuestro apoyo, solidaridad por los afectados de la catástrofe en Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía" y ha insistido en que no estamos en una cuestión de partidos sino que es algo que "nos interpela a todos". "La solidaridad de la ciudadanía, que ha estado en demasiadas ocasiones por encima de la política" por lo que el PP está convencido de que es necesario revertir esa situación ante un reto que ha asegurado es importante que estemos "todos juntos y unidos".

Asimismo, apunta las 13 medidas incluidas en el Plan Valencia para mejorar el Real Decreto del Gobierno donde han incluido nuevas propuestas, un batería de medidas en las que están convencidos de que no debe haber discrepancia política y ser eficaces.

Como partido de Estado, Sémper ha subrayado que esta crisis, como ya indicó Feijóo, tenía que haber sido objeto de una declaración de "emergencia nacional" ya que lo sucedido es algo sin precedentes y ha destacado que faltó "voluntad" para ello.

Sémper ha cargado contra Ribera que ha estado ausente para dar explicaciones y que se volverá a ausentar esta semana del Congreso de los Diputados.

Son dos semanas en las que muchas de ellas "no son edificantes" y, especialmente, "aquellas que evidencian lo peor de la política" y ha garantizado que el PP no va a contribuir a que la política se "emponzoñe más". Recordó que hay mucha gente que ha perdido familiares, allegados, o todo. "No solo es tiempo de reconstrucción sino también tiempo de compromiso". Ha asegurado que en el PP son plenamente conscientes que habrá quien quiera emplear esta crisis para avanzar cualquier tipo de idea política pero "no vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno aunque sé que si hubiera sido alrevés no habríamos recibido este trato, pero no somos lo mismo", ha señalado.

Mañana es el examen de la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria Europea algo a lo que el PP ha indicado que la UE "sabe lo que opinamos" sobre dicha candidatura y ha recordado que "nuestros compañeros saben lo que tiene que votar también". "Saben cuál es nuestra posición y cuál ha sido siempre", ha zanjado.

Este es un punto en el que los populares han seguido trabajando ya que han expresado en varias ocasiones tanto en público y privado que no quieren a Ribera como comisaria europea ya que consideran que ella no puede ser la representación española y que "lo que no es bueno para España tampoco lo es para Europa", unas palabras que ya ha expresado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado en varias ocasiones. Fuentes del partido saben que es complicado que caiga su candidatura ya que depende de muchos países y muchos partidos pero, insisten en que en el PP no la quieren e incluso podrían aceptar a otro candidato siempre que no sea Ribera.

El portavoz del PP ha asegurado que entiende que Sánchez hable bien de su vicepresidenta Ribera pero "nosotros no lo compartimos, y rechazamos su perfil y forma de actuar". Sobre la gestión de Ribera sobre la DANA el PP cree que es algo que "no toca ahora" valorar porque "estamos en arrimar el hombro en reconstruir la maltrecha confianza de los ciudadano" por lo que ha insistido en que no van a contribuir a "embarrar" la política española. "Otras cuestiones, tendrán su hueco a futuro", ha dicho.

Sobre el decreto aprobado hoy por el Gobierno donde figuran las ayudas para la reconstrucción de Valencia Sémper ha recordado que el PP está "por colaborar" y por ello ofrecieron sus votos para las medidas destinadas a reconstruir los daños ocasionados por la DANA. "Los poderes públicos podemos acelerar los tiempos para reconfortar a los que allí viven demostrando que tenemos como prioridad sus problemas y no estando al juego político". De nuevo, los populares han lamentado que no se hubiera activado la emergencia nacional algo que, consideran, tendrían que haberse hecho el mismo miércoles 30 de octubre a primera hora y lamentan que Sánchez pronunciara ese "si quieren más ayuda, que la pidan".

Sémper ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dará explicaciones ante los valencianos en sede parlamentaria para explicar su gestión de estos días y los pasos que va a dar a futuro. "Nos hubiera gustado que también hubiera sido, de manera recíproca, una comparecencia de Pedro Sánchez" y ha destacado que ven con tristeza que el presidente del Gobierno "no lo vaya a hacer", indicó Sémper.