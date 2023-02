Irene Montero contesta a Pilar Llop: "Probar la violencia supone un calvario probatorio"

El Ministerio de Igualdad y Podemos agrandan la distancia en Moncloa para llegar a un consenso entorno a la Proposición de Ley presentada por el PSOE para corregir la ley del "solo sí es sí" con el objetivo de frenar las reducciones de condena a agresores sexuales que ya superan los 400 casos. El socio minoritario no apoyará la iniciativa al defender que con la propuesta de Justicia se vuelve al modelo anterior del Código Penal y deja de situarse en el centro el consentimiento, lo que supondría un "calvario probatorio" para las víctimas.

La ministra de Justicia ha explicado este martes en una entrevista en la Cadena Ser que los cambios que se van a introducir no suponen una vuelta al Código Penal anterior y que la medida "facilitará mucho las pruebas". Así, ahora, el Gobierno defiende que será muy "sencillo" de probar porque "con una herida ya se puede probar que ha habid violencia" y ya no hace falta que la víctima "pruebe que ya ha habido consentimiento". Una propuesta que rechazan en Igualdad, al entender que solo sí se demuestran heridas físicas -golpes, bofetadas- puede probarse que la víctima no consitió mantener relaciones sexuales. En el partido morado consideran "terrible" que se vuelva a "introducir el criterio de la violencia e intimidación" porque "desplaza al consentimiento del centro de la norma". A su juicio, las mujeres deberán "seguir probando que se habían resistido" a su agresor, "que tenían heridas" o que "se han jugado la vida dándole puñetazos al agresor".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha rechazado esta fórmula. Ha reconocido que se encuentran en un momento "difícil" en la negociación y que se enfrentan "a un posible retroceso en los derechos de las mujeres". Ha contestado a la ministra de Justicia que "no es fácil probar la violencia o intimidación". "Supone un calvario probatorio tener que demostrar las heridas, las marcas de esa violencia en el cuerpo". La ministra ha lamentado este "retroceso" que con la ley del "solo sí es sí" se "acabó" porque "todo lo que no sea consentimiento es agresión sexual". Un extremo que Igualdad asegura que va a "preservar".

Los morados acusan al PSOE de "crear confusión" con su propuesta y cargan contra su socio por haber presentado de manera "unilateral" su propuesta. En este sentido, denuncian que no se han reactivado las negociaciones para llegar a un acuerdo para la reforma del "solo sí es sí" y creen que es el PSOE quien debe retomar estas conversaciones si quiere contar con el apoyo de Podemos -con el consentimiento en el centro- y con los aliados parlamentarios.