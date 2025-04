Jésica sobre su relación con Ábalos y el piso de lujo: "Será nuestra casita de novios"

"Esta será nuestra casita de novios". Con estas palabras Jésica Rodríguez, la exnovia de José Luis Ábalos, se refería al lujoso piso en Plaza de Espala cuyo alquiler pagaban los miembros del "caso Koldo". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recabado los mensajes que demuestran cómo se formalizó el arrendamiento desde su inicio hasta que la joven se marchó de la casa.

Este informe del Instituto Armado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, muestra como Jéssica estuvo analizando varios inmuebles con Koldo García. Quería una vivienda de alquiler que no le quedara muy lejos de la universidad. Una de las cuestiones que aparecían con frecuencia es si los alquileres incluían plazas de garaje.

La exnovia de Ábalos también se preocupaba por la duración del contrato de arrendamiento ya que su intención era residir al menos un año. "No creo será menos", le señaló Koldo aunque añadía "ya me anoté el tema de un año".

En la búsqueda de la vivienda también participó Víctor de Aldama. El 6 de marzo de 2019 el empresario remitió a Koldo el enlace de dos anuncios de viviendas de alquiler. Uno de ellos era el piso de Torre de Madrid donde acabó Jésica. "Son los dos que se van a ver hoy", afirmó el exasesor de Ábalos.

Según el informe de la Guardia Civil el exministro llegó a realizar consultas sobre la disponibilidad del piso. "Así que nada le he mandado un mensaje a José porque el que a mí me gusta le he encontrado en la página web que se puede reservar a partir del día dos de abril. Lo único que hay que poner que van a ser doce meses o más", afirmó en una nota de voz Jésica a Koldo.

"Paso muchísimo tiempo en casa estudiando y el ideal me parecía ese, así que, yo lo prefiero. Sí podéis mirarlo y hacer la reserva yo preferiría ese, no quiero mirar otro. Además, me puedo ir a la universidad andando que es media hora paseando de ida media hora de vuelta que a nadie le viene mal andar y más con el buen tiempo que va a hacer ahora y... es eso, ¿sabes? Me gusta, me gusta esa urbanización y me gusta esa casa", prosiguió la joven.

Una foto de Escolano en uno de los pisos que visitó con Jésica LR

La persona que acompañaba a la exnovia de Ábalos en estas visitas era Luis Alberto Escolano, el que está considerado como testaferro de Aldama. Indicó a Koldo que "lo dejara todo en su mano". "Por favor resuelve esto y seré tuyo para siempre", le respondió el exasesor del ministro.

Al final de todo este proceso la joven odontóloga consiguió el piso que tenía un importe al mes de 2.700 euros. Las investigaciones de la UCO han esclarecido que más de 80.000 euros fueron aportados por los miembros del "caso Koldo".

Asimismo, Ábalos también se interesó por el inmueble incluso llegó a preguntar a su asesor quién se encargaba del frigorífico. Este electrodoméstico, que también fue adquirido por los investigados, fue comprado en la conocida tienda de Ikea.

El enfado de Jésica: "En esta mierda me has metido por el puto piso"

Sin embargo, no todo fueron días felices en esa época ya que la inmobiliaria avisó a Jésica de que se estaban produciendo impagos en el alquiler. "Me llevan tres meses llamándome para decirme que no se están pagando las cosas, yo tengo que aguantar esas llamadas cuando no tengo ni puta idea de lo que pasa ni lo que deja de pasar", escribió la joven visiblemente cabreada a Koldo en un archivo de audio enviado el 4 de diciembre de 2020.

"Haced lo que vosotros veáis, como vosotros veáis y vosotros consideréis. Yo no quiero ni creo que me merezca ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa, ¿sabes? Es lo único que pido, o sea, eh por favor, eh ya bastante incertidumbre es el no tener un puñetero sitio donde poder plantar el culo, como para encima que eso dependa de otras personas que no me cuentan ni la mitad... El día de mañana tendré mi casa, espero, y no que darle cuentas a nadie ni nada, pero es una situación Koldo súper desagradable, súper desagradable", afirmó la exnovia del ministro.

El final de este periplo se produjo en los primeros meses de 2022. La guerra de Jésica con Ábalos era patente debido a los mensajes. La UCO ha localizado imágenes de los mismos que el exministro reenviaba a Koldo. Involucraba directamente al exdirigente socialista con la casa de lujo. La odontóloga llegó a señalar: "En esta mierda me has metido con el puto piso".