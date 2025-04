Jesica actualizó su currículum antes de terminar el contrato en Ineco para 'pasar' a Tragasatec

Jésica Rodríguez actualizó su currículum en las ultimas semanas de contrato en Ineco. La joven, que dijo en sede judicial que no recordaba cómo pasó de esta empresa pública a Tragsatec, preparó el historial laboral coincidiendo con el fin del contrato de la primera empresa y el inicio de la segunda. De hecho, el puesto que se publicó en Tragsatec exigía acreditar la experiencia laboral que ella incluyó en el currículum y gracias a la cual se justificó la adjudicación la plaza.

Esta modificación y el hecho de que Tragsatec fechara la entrada del currículum el 2 de febrero, cuando todavía estaba en Ineco, evidencia que sí sabía que iba a pasar de una firma a otra. Además, da validez al mensaje que ella misma envió al exministro de Transportes el 23 de febrero en el que le recordó que sus 18 meses en Ineco tocaban a su fin. Se trata de una advertencia por la que se le preguntó en varias ocasiones durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo al sospechar que, con ella, buscaba otro enchufe en la Administración.

"Solamente se lo comuniqué para que supiese que se terminaba, no era con intención de nada", dijo al ser preguntada por este mensaje. Sin embargo, y según las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, el exministro comentó la situación con su entonces asesor, Koldo García, quien le trasladó aquel 23 de febrero que había cumplido el máximo legal de 18 meses en Ineco. "Hay que pasarla a otro sitio, luego vuelve", alegó éste, a lo que su entonces jefe, contestó: "Díselo".

Preparó su aterrizaje en Tragsatec

De los documentos que ahora aporta Tragsatec por orden del magistrado Leopoldo Puente, se desprende que ella preparó su currículum en las semanas previas al cambio de trabajo. Esta modificación de su historial laboral incluyó, casualmente, su experiencia en Ineco. "Marzo 2019-actualidad. Auxiliar Administrativa (INECO): llevando al día la agenda, recibiendo, tramitando y enviando documentación y conservando archivos", expuso.

Dicha experiencia fue determinante para conseguir el puesto en la empresa dependiente de la SEPI puesto que se requería "al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas" y "al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario". En cuanto a la titulación, se pidió ser técnico especialista de formación profesional II o superior y nivel alto de World y Excel; exigencias que casualmente coinciden con las que acreditó la expareja de Ábalos tras actualizar el currículum.

Llama también la atención que incluyera la lista de tareas supuestamente realizadas en Ineco desde su llegada en marzo de 2019 hasta febrero de 2021, dado que la joven negó en sede judicial haber realizado trabajo alguno. Según explicó, no tuvo ni idea de que Ineco era una firma pública (dependiente del Ministerio de Transportes) en los 18 meses que estuvo cobrando la nómina. Al contrario, se limitó a decir que en 2019 entregó el currículum al exministro, con el que la UCO asegura que tuvo una "relación particular", y que lo siguiente fue que le llamaron de Ineco para hacer una entrevista. Tras ello le hicieron un curso de riesgos laborales y le entregaron el material informático necesario.

"Me formatearon el ordenador en Ineco"

Los correos desvelados por este medio y la documentación aportada ahora al caso Koldo por Tragsatec no parecen ir en dicha dirección. En una de las comunicaciones intercambiadas con personal de Tragsatec el 22 de marzo, a su llegada a la firma, avisó de que aportaba el ordenador de su anterior puesto de trabajo en la Administración Pública para proceder a su cometido. "Yo dispongo de mi portátil en Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrató con ellos para poder usar con vosotros", expuso.

Un día antes, el 21 de aquel mes, consta otro "mail" interno en el que se menciona expresamente a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. "Ignacio (Ignacio Zaldívar, subdirector de Adif) me ha contado que ya han llamado a la Presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas", expuso, y añadió: "Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", expuso.

Estos mensajes evidencian que en las altas esferas de Adif se conocía la situación de la expareja de Ábalos y, también, que ella misma habló con personal de la firma, aunque ante el juez dijo que no hizo nada durante esos años y que su jefe era Joseba García, hermano de Koldo. A ello se añade que su currículum, ya actualizado, constaba en las bases de datos de Tragsatec el 2 de febrero, de lo que se infiere que estaría preparando su aterrizaje en esta segunda empresa pública con semanas de antelación.

"Disponibilidad desde el 1 de marzo"

Preguntada por ello, Jesica dijo que no recordaba cómo pasó de una empresa a otra y negó que los mensajes a quien ya no era su expareja fueran una medida de presión para conseguir un segundo enchufe. Pese a ello, Tragsatec tiene su currículum actualizado desde semanas antes de que se adjudicara la nueva plaza. En el mismo expuso, además, que su fecha de disponibilidad para empezar a trabajar era desde el 1 de marzo, casualmente cuando se terminaba su andadura en Ineco.

Del mismo modo, puso como dirección de contacto el piso de lujo de Plaza de España en el que residió desde 2019 hasta 2022 y cuyo alquiler de 2.700 euros mensuales pagó un socio de Víctor de Aldama. Este es otro de los extremos que se investigan en el caso Koldo, puesto que los investigadores sospechan que se costeó como forma de pago al exministro por facilitarles éste los contratos de emergencia para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.