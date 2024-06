Jordi Cañas, candidato de Ciudadanos: «Sabemos dónde estamos después de las catalanas»

Jordi Cañas Pérez (Barcelona, 1969) ve la política institucional como un partido de fútbol. Se presentan con el mejor equipo, dice, y con valiosos jugadores como Javier Nart que lo darán todo por su afición, la española, lejos de la partitocracia de los grandes equipos «rojos y azules». Salen a salvarse en europeas. Algún día, asegura sincero, ganarán la Liga española.

Las encuestas no les dan representación en la que el último parlamento en que la mantienen. ¿Confían en lograrlo?

Estamos muy contentos, manejamos trackings europeos y las encuestas serias sí nos dan representación, aunque lo camuflan para que se vote a la popular Dolors Montserrat. Soy consciente de dónde estamos, de la situación y no me engaño a mí mismo después de catalanas. Hay mucha gente que en las europeas va a valorar lo que hemos hecho la pasada legislatura y que no nos votó en Cataluña. Ahora lo hará porque no le gustan las campañas del resto y somos los únicos que hablamos de Europa. Estamos llegando.

¿Por qué ha decidido seguir?

Somos un proyecto que tiene 18 años y que, en cada elección, conseguía mayor representación hasta 2019, que empezamos a perderla. Fíjese si merece la pena que este 2024 va a ser el momento de volver a crecer. Este es mi lugar. El primer proyecto que nace de la sociedad civil y que representa esa España real que no se mueve a garrotazo limpio desde rojos y azules. El espacio que albergó las mayores esperanzaras políticas de los españoles y que después muchos creyeron que no habíamos estado a la altura y nos retiraron la confianza. Ahora, vamos a pedirles el apoyo para volver a empezar y devolverles la esperanza en la política.

¿Este Ciudadanos ha aprendido de los errores que le han llevado casi a la desaparición?

Sí, y de los aciertos. No me arrepiento de lo que hicimos, pero no supimos explicarlo. No me arrepiento de denunciar la corrupción en Murcia, de haber apoyado los estados de alarma cuando nadie sabía bien qué era la COVID, y de haber sido los primeros que peleamos desacomplejadamente contra los separatistas. No somos los que estamos diciendo que habrá que pactar con Junts en un futuro. Ni los que convirtieron a Jordi Pujol en hombre de Estado o fueron expulsados del Gobierno por corruptos. No hemos engañado nunca a nadie, ni faltado el respeto a nuestros votantes.

¿Cuál es su posición frente a la inmigración?

Hemos apoyado el Pacto europeo de Inmigración porque es un avance, aunque nos gustaría que fuese más ambicioso, pero muchos Estados no han querido. Un pacto que fue consensuado tmbién con Buxadé, que después lo critica. Queremos control de la frontera y cumplimiento de los acuerdos para la devolución de irregulares, como el que España tiene firmado con Marruecos. También que los países emisores de inmigración asuman la repatriación. Actualmente no se tienen herramientas para hacerlo, en eso hay que avanzar. Giorga Meloni no ha hecho expulsiones masivas, como promete Vox en España. Porque para expulsar de forma masiva hay que hacerlo individualmente. Y si los países de origen no lo aceptan, no puedes expulsarle. Vox tampoco podría.

¿Le ofrecieron dar el salto al PP? Como tres de sus excompañeros, entre ellos Adrián Vázquez, que perjuró que no lo haría.

Estoy donde quiero estar. En Ciudadanos contamos con el mejor equipo, por eso nos llamamos equipo España y eso es lo que importa. Del 1 al 6 de la candidatura de 2019 no se han ido a otro partido. Vázquez Lázara hace un año decía «en el ADN del PP está la corrupción y el transfuguismo es su forma institucional». Cada uno es dueño de sus decisiones, palabras y de lo que se infiere de las mismas. Lo mejor para que esto no pase, es que no se publicite y no tenga más importancia.

Si llega una cuestión prejudicial de la amnistía al TJUE, ¿se suspenderá su aplicación?

No tengo ninguna duda de que los jueces españoles lo elevarán. La próxima Comisión Europea tendrá que determinar si es un caso de corrupción política que un Estado aprueba una amnistía a delincuentes por siete votos.

Si esa amnistía a delitos de corrupción política atenta directamente contra la legislación comunitaria. Si el terrorismo o la alta traición pueden ser objeto de medidas de gracia. Si se puede impedir que jueces sigan investigando las conexiones de los dirigentes del «procés» amnistiados con Putin para favorecer la injerencia rusa en Europa. Sobre esto tendrá que posicionarse el TJUE a nivel legal, pero también políticamente la Comisión de la próxima legislatura.

Por ello es tan importante que haya una representación española en el grupo liberal para presionar y evitar, por otro lado, que Junts pueda estar en el grupo. Si estamos nosotros, no va a entrar. Cs tiene que ser para que la Eurocámara condicione que la Comisión no tolere la corrupción institucional amnistiada por el Congreso y un presidente a cambio de su investidura. Los portavoces de Puigdemont están diciendo que van a ir a por los jueces, policías y fiscales. Los delincuentes van a perseguir a los decentes. Los defendemos la democracia nos convertiremos en culpables y los que la violaron, en víctimas.