José Luis Martínez- Almeida: «Sánchez y Begoña Gómez son los Kirchner españoles»

Está pasando un momento político tranquilo –sobre todo después de quitarse de encima el problema de una huelga de basuras, que terminó ayer tarde. Las encuestas suenan a favor y le garantizan volver a gobernar tras las próximas elecciones, aunque dice que todavía no ha decidido si repetirá como alcalde. En lo personal, en plena dulce espera, y dará ejemplo cogiéndose su correspondiente baja paternal. El alcalde de Madrid, que ha sabido controlar a Vox en el Ayuntamiento, recomienda a Feijóo centrarse «solo» en dar una alternativa a los españoles. «La fractura social no la van a arreglar Vox ni el PSOE». Sobre la estrategia de oposición, advierte del error de no medir bien al adversario que representa Pedro Sánchez. Ni un gesto en favor de Junts: «No se dan las condiciones para que sea un compañero de viaje».

¿Cómo valora que Sánchez no asistiese al funeral del Papa?

Me parece lamentable. Primero, por lo que supone para la Iglesia Católica y para un país de raíz cristiana como es España. En segundo lugar, porque es un desaire al jefe del Estado, a Su Majestad el Rey, y además deja a España en un muy mal lugar. Porque si uno ve el conjunto de líderes internacionales que se han reunido en el funeral del Papa Francisco, parece mentira que el presidente del Gobierno de España no haya estado ahí.

¿Cree que Moncloa hace feos a Zarzuela?

Es evidente que no hay el respeto institucional que Pedro Sánchez debería mantener hacia la Jefatura del Estado. No sé cuáles son las convicciones de Sánchez, pero debería dejarlas al margen en un asunto de Estado como este. Lo que debe hacer es llenar el traje de presidente del Gobierno, en vez de dejar ver que hasta es incapaz de mantener una relación institucional con su Majestad el Rey.

Hasta la izquierda adoraba al Papa Francisco. Este sí que es un punto a su favor, ¿no?

La izquierda no adora al Papa. La izquierda hace un discurso hipócrita y, en este caso, fariseo. A mí me parece muy bien que la figura a la cabeza de la Iglesia Católica sea capaz de congregar el apoyo de personas de muy distintas sensibilidades. Pero eso no quiere decir que la izquierda crea y tenga un discurso real y de honestidad hacia lo que ha supuesto el Papa. No lo hace tanto por admirarle, sino para intentar sembrar discordia dentro de la Iglesia.

No me tome por agorera, pero, si hablamos de funerales de Estado, ¿el Rey Juan Carlos debería tenerlo cuando llegue el momento?

No voy a hablar del fallecimiento del Rey Emérito, sino de una persona que está viva y que, a mi juicio, debería estar en España. Desde luego, si esto es una cuestión de ejemplaridad, antes se debería ir todo el Gobierno de España que el Rey Juan Carlos.

Asistimos a una nueva crisis del Gobierno de coalición. ¿Cree que Yolanda Díaz romperá algún día con Pedro Sánchez?

No. Sumar no quiere romper con Pedro Sánchez. A Sumar solo le interesa seguir en la poltrona. Le es indiferente el gasto militar, si se compran balas a Israel o el cambio de posición en relación al Sáhara. A Sumar solo le importa estar en el Gobierno y Yolanda Díaz no va a sacrificar cualquier pretendido principio que tenga por la Vicepresidencia del Gobierno. Si yo fuera Pedro Sánchez estaría tranquilísimo con Sumar, porque Yolanda Díaz jamás va a poner un principio por delante del sillón.

¿El incremento del Presupuesto en defensa sí es, al menos, una buena noticia?

Claro que es necesario. Pero considero hipócrita no hablar de rearme o decir que esto se va a resolver con transferencias y suplementos de crédito para justificar que no vaya al Congreso. Todo confirma que cada vez es más urgente que Pedro Sánchez deje de ser presidente de Gobierno porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y para afrontarlos necesitamos que nos dirija gente seria.

No podrán votar el plan de aumento de la inversión en defensa, pero sí las medidas de respuesta a los aranceles. ¿El PP debe apoyarlas?

No somos Sumar y, por tanto, no somos los pagafantas del Gobierno. Si Sánchez quiere acuerdos de Estado, que los ponga encima de la mesa. Que entienda que esto no puede ser un trágala, sino que las medidas hay que acordarlas con el primer partido de España y que para eso se necesita disposición por parte Moncloa.

Por cierto, el PP nacional ha endurecido el tono contra Vox aprovechando su apoyo a Donald Trump. Pero ustedes no pueden llegar a La Moncloa sin Vox, según todas las encuestas. ¿Qué hacer para acabar con esa dependencia?

El problema del PP no es Vox, pero el problema de Vox sí es el PP. Conviene dejarlo claro porque ahí está el ejemplo europeo, donde todos los partidos homólogos al de Abascal tienen muchísimo más apoyo social. Y si aquí esto no ocurre es gracias al PP, que es la única fuerza vista como una alternativa estabilizadora. Dicho esto, nosotros tenemos que ir a lo nuestro. No tenemos que pensar ni en Vox ni en el PSOE, solo tenemos que pensar en los españoles. El Partido Popular es la única fuerza que tiene una vocación de estabilidad, de mayoría y de resolver la fractura social creada por el sanchismo.

Pero el PP no consigue cortarle el paso a Vox. Ni siquiera están logrando que baje en resultados sobre las últimas elecciones generales. Y esto es un problema para que ustedes alcancen la mayoría necesaria para gobernar en solitario.

No. Es Vox el que no consigue cortar el paso al PP. Insisto, miremos los resultados de fuerzas homologables a Vox en otros países. Están muy por encima de la marca tradicional del centroderecha y eso no ha pasado en España. Tenemos muy claro lo que queremos hacer en cada momento. ¿Pactamos con Vox? Sí. Ellos quisieron salirse del Gobierno y nosotros no sacrificamos nuestros principios. No somos Sánchez negociando en Ginebra con un mediador. No somos los que cedemos para salvar nuestros gobiernos. Vox se fue. No lloramos porque se fueran y seguimos con nuestro proyecto.

¿Junts es ya un buen compañero de viaje?

Nuestro mejor compañero de viaje son los españoles, que nos han otorgado la condición de primer partido a nivel estatal, regional y municipal. Hemos ganado todo el ciclo electoral en los últimos años. Tenemos más poder autonómico y local que nunca y somos la primera fuerza consolidada de cara a las generales.

Entre Vox y Junts, ¿con quién se queda?

Hoy no se dan las condiciones para que Junts sea un compañero de viaje. En determinadas votaciones se puede coincidir, como ya ha pasado, pero solo porque hay coincidencias en temas económicos y fiscales. En relación con esto, quien tiene un problema con sus compañeros de viaje es Pedro Sánchez, porque la mayoría progresista que usó como justificación para ser investido no existe.

¿Cómo explica que Sánchez resista a pesar de su cerco judicial? En el PP hay quien piensa que las cosas no se están haciendo del todo bien en la oposición.

Claro que estamos haciendo bien las cosas en la oposición. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones desde un ejercicio continuo de responsabilidad.

Sánchez tiene una vocación autoritaria en el ejercicio del poder, ha depredado todas las instituciones posibles, no respeta las reglas del juego en el ámbito de la política. Sus resultados electorales son mediocres. Suficientes, no digo que no, para ser presidente del Gobierno, pero mediocres. Y tenemos que ser conscientes de que es muy difícil combatir a un tipo que no conoce límites, que no tiene reglas y que no respeta principio alguno. Que utiliza y abusa de las instituciones a su favor y que no tiene ningún problema en degradar nuestra democracia. Sánchez y Begoña Gómez son los Kirchner españoles. Tienen la misma visión de la política que tuvieron los Kirchner en Argentina, que es degradar la democracia.

Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que acabe la legislatura?

Ya debería estar acabada. Ningún político decente sería en estos momentos presidente del Gobierno al precio que está pagando Pedro Sánchez a costa de la democracia en España. Él no se va a ir, ni con su carta de los cinco días, ni ahora, porque su línea de defensa es continuar en Moncloa.

Si, como dice, Feijóo se enfrenta a los «Kirchner españoles», ¿qué estrategia le recomienda que siga?

Alberto Núñez Feijóo ya está haciendo lo que debe hacer para que el PP sea la única referencia para todos los españoles que en estos momentos queremos vivir en una España constitucional. Nuestra obligación es seguir siendo el único partido en España que de verdad tiene una vocación mayoritaria. Seguir siendo la única fuerza que puede aportar estabilidad y certidumbre a España. Es un trabajo duro, nada sencillo teniendo en frente a Pedro Sánchez, pero más necesario que nunca.

Con el debate sobre si el PP debe sostener a Carlos Mazón aun coleando, ya se escucha decir que puede pensar incluso en volver a presentarse. ¿Lo ve posible?

Carlos Mazón está liderando en estos momentos la reconstrucción de Valencia y, como él mismo ha reconocido, su futuro depende de eso. Cualquier otra hipótesis en este caso sobra porque la única prioridad debe ser que efectivamente se pueda llevar a cabo esa reconstrucción. Hay algunos que están empeñados en derribar a Carlos Mazón porque están más interesados en hacerse con el gobierno de la Generalitat que en que los valencianos tengan la reconstrucción que se merecen. A futuro, serán los valencianos los que decidan sobre Mazón, no Pedro Sánchez.

En Madrid, a usted le va muy bien. Así lo dicen las encuestas. ¿Repetirá como alcalde?

En estos momentos ni siquiera lo he meditado porque, a falta de dos años, lo que me corresponde es pensar antes en los madrileños que en mí.

Ha puesto la primera piedra del futuro circuito de la Fórmula 1 en Madrid. ¿Cómo resolverá las quejas de los vecinos sobre el ruido que generará?

Es un proyecto extraordinario para la ciudad de Madrid. Solo hay una veintena de ciudades en el mundo con un gran premio de Fórmula 1 y la competición por ser sede es durísima. Que nos hayan elegido debe hacernos sentir orgullosos a los madrileños. Vamos a tener el mejor Gran Premio de Fórmula 1 y, al mismo tiempo, garantizamos a los vecinos que trabajaremos para minimizar las molestias. Nadie puede negar que todo gran evento puede generar algún tipo de incomodidad, pero sabemos que hay que garantizar la convivencia entre los grandes eventos y el bienestar de los vecinos afectados por ellos. Madrid va a tener su Gran Premio, a pesar de la oposición de esta izquierda triste y amargada que padecemos.

La cuestión es cómo van a acabar con el molesto ruido.

En un proceso continuo de diálogo con los vecinos vamos a adoptar las medidas necesarias tanto desde el punto de vista ambiental como de la movilidad y de la gestión del ruido. El Gran Premio de F1 será un éxito para todos.

¿Qué valoración hace del soterramiento de la A-5?

Un nuevo fracaso de la izquierda, que se pasó meses hablando del apocalipsis que iba a suponer y ahora están callados al ver que sus profecías no se cumplen. El plan de movilidad diseñado por los técnicos está funcionando. Es un proyecto que muestra la ambición de la ciudad. Es la inversión más fuerte que se ha hecho desde el soterramiento de la M-30 por parte de Alberto Ruiz Gallardón. Es una muestra, sin duda, de que Madrid sigue apostando por las infraestructuras: somos una ciudad en evolución constante.

¿Puede seguir siendo el Bernabéu un gran recinto de conciertos? Lo digo porque también tiene en contra a los vecinos.

Es una oportunidad para atraer eventos que de otra forma no vendrían a la ciudad. Tenemos que aprovecharlo y hacerlo conciliable con los vecinos. Creo que se había avanzado en ese sentido antes de la suspensión al limitar los horarios hasta las once de la noche. Ahora se va a trabajar para bajar los decibelios en el estadio.

Los madrileños respiran mejor, pero se ha expulsado a muchos vehículos de la circulación. Esto hay quien piensa que le puede pasar factura.

Los madrileños respiran el mejor aire que nuanca se ha respirado en la ciudad. Cada mes la calidad del aire es mejor y esto se hace sin expulsar a los coches. Se hace adoptando medidas determinadas, también sobre calderas de carbón, potenciando el transporte público y renovando el parque de vehículos de la ciudad. Hemos destinado cien millones a renovar la flota de taxis y de vehículos particulares de la ciudad, con una moratoria sobre los vehículos sin etiqueta ambiental.