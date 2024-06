Jóvenes marroquíes deciden desafiar a las mafias y buscar sus medios para entrar en España

Algunos jóvenes del norte de Marruecos han decidido hacer "el viaje de la muerte" de cruzar el mar hacia España y desafiar así a las mafias que les cobran precios abusivos (hasta 3.000 euros). Este elevado precio se ha convertido en un obstáculo para la mayoría, lo que ha impulsado la creación de otras vías para migrar hacia las costas de España, sin costes elevados.

Recientemente, ha surgido el fenómeno de que varios jóvenes decidieron comprar una pequeña "Zodiac", con capacidad para menos de 10 personas y navegar hacia el objetivo.

Muhammad, un joven de unos veinte años, se reunió con cinco de sus amigos en las afueras de Nador. Decidieron comprar un pequeño barco y, como el estado del mar era estable, se lanzarona surcar las olas del Mediterráneo. Fue hace unas dos semanas, los seis jóvenes abandonaron la costa de la región de Nador para alcanzar su objetivo. El viaje les salió a 3.000 dirhams (280 euros) por viajero. Se desconoce si lo lograrom, pero todo pare indicar que así fue.

Esta pequeña cantidad fue suficiente para comprar un barco y migrar a bordo. No es un caso aislado ni nuevo, pero ha crecido significativamente en los últimos tiempos y se espera que esta experiencia inspire a muchos. No es posible pilotar el pequeño barco "Zodiac" cuando el clima no es propicio para surcar las olas del mar y el pequeño tamaño del barco puede provocar que vuelque, pero muchos lo intentan.