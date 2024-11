Juanma Moreno sobre Mazón: "Cuando un cirujano está operando no puede renunciar aunque empezara mal"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado a su homólogo en Valencia, Carlos Mazón, sobre el que ha afirmado que no contempla una dimisión "ni en vivo, ni en diferido" por su gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana.

Moreno, sin embargo, sí considera que el presidente de la Generalitat tome decisiones sobre su equipo de gobierno. "Uno tiene que seguir y tiene que seguir trabajando hasta que haya una recuperación definitiva de tu comunidad autónoma. El señor Mazón está sufriendo mucho y tendrá que tomar las decisiones sobre su equipo que considere oportunas", ha asegurado el presidente de la Junta.

Lo que no contempla Moreno es una renuncia por parte de su homólogo: "No creo que haga falta que el presidente de la Generalitat dimita ni creo que se produzca esa dimisión", asegura respaldando a Mazón. "Cuando uno está operando con el paciente abierto, lo que no puede hacer el cirujano es renunciar, aunque la operación haya salido mal", ha añadido Moreno.

Según el líder del Ejecutivo andaluz, una catástrofe como la vivida en Valencia durante estas dos últimas semanas obliga a realizar un examen de conciencia y evaluar qué margen de mejora existe en medio de una situación de aprendizaje constante para todos a la que Moreno ha atribuido al cambio climático, que existe y no es casual y que, en palabras del presidente, no entiende que algunos lo nieguen. Asimismo, el presidente de la Junta ha reconocido que la situación de Valencia ha servido como vacuna y ha llevado a tomar unas decisiones en el temporal de Andalucía que, de otra forma, no se hubieran tomado.

La DANA en Andalucía

Juanma Moreno ha comparecido en medio de la nueva DANA que está afectando a la comunidad que preside y que, según el propio Moreno, no ha provocado grandes daños ni víctimas mortales. "La buena noticia es que la situación ha pasado a normalidad", anunciaba el líder del Ejecutivo andaluz. Este pasado miércoles en Málaga se registraron 150 litros. Precisamente, el presidente de Andalucía ha querido destacar el comportamiento de la ciudadanía en las peores lluvias torrenciales de los últimos 35 años en la provincia. A su vez, Moreno ha querido destacar el servicio de emergencias andaluz al que ha calificado como "robusto y muy protocolizado".

A pesar de su apoyo a Mazón, el presidente del Ejecutivo andaluz afirmó el miércoles que, ante el temporal que en Andalucía, no dudaría ni un minuto en pedir la colaboración del Ejército.