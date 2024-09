El juez Peinado, a Begoña Gómez: "Usted ya tiene conocimiento de los hechos de los que trata esta investigación"

El audio de la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, pone de relieve que fue el propio magistrado quien advirtió a la esposa del presidente del Gobierno el pasado 19 de julio que debía ser ella misma, y no su abogado, quien manifestase su deseo de acogerse a su derecho a no declarar.

Tras indicarle que se identificara, el juez Peinado indicó a Begoña Gómez: "Se encuentra en esta sala en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y un presunto delito de tráfico de influencias". "Como investigada", le informó de los derechos que le otorga la Constitución. "Y le voya recordar -le precisó- que el primero de ellos es no declarar si no lo desea".

Una vez enunció en voz alta que tenía también derecho a ser asistida por un letrado, en su caso Antonio Camacho, sentado a su derecha, el instructor le espetó: "Usted ya tiene conocimiento de los hechos de los que trata esta investigación. De la denuncia inicial se le dio traslado a través de la notificación que se le hizo llegar a su domicilio y que fue firmada por su letrado, y de la querella que posteriormente se ha admitido se le dio traslado el día 5 de julio".

EL titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le preguntó si quería declarar o se acogía a su derecho a no hacerlo. "Señoría", le interrumpió entonces el abogado de Begoña Gómez, "mi representada no va a declarar". "La tesis de esta defensa -continuó el abogado reiterando sus quejas sobre la instrucción- es que este procedimiento carece de objeto". "Es evidente que mi clienta no quiere esconderse y tampoco quiere evitar las explicaciones. Esta defensa le ha recomendado que no declare" porque, argumentó, a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva su petición de archivo de la causa (lo hará el próximo día 30) "no está claro lo que se está investigando. Por lo tanto, se acoge a su derecho a no declarar".

En ese momento, el juez Peinado le interrumpió para recordale que "esa manifestación" tenía que hacerla la persona investigada. "¿Me permite, señor letrado?", insistió airado el instructor a la vista de que el abogado de Begoña Gómez le interrumpía. "Debe hacerla directa y personalmente la propia investigada". "Lo que usted ha dicho ha sido escuchado por este instructor y le vuelvo a decir -insistió el magistrado a la vista de los reparos del letrado- que quien tiene que manifestar expresamente su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona que ha comparecido en calidad de investigada". "Estoy de acuerdo con usted", claudicó finalmente Camacho.

"Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar?", preguntó entonces Peinado a Begoña Gómez de forma tajante. "No voy a declarar", se limitó a contestar la esposa de Pedro Sánchez. "Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia", zanjó el instructor.

Segunda comparecencia

El pasado 19 de julio, la esposa de Pedro Sánchez acudió por segunda vez a los juzgados de Plaza de Castilla citada como investigada por el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado que le investiga por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Nada más comenzar la comparecencia, comunicó al instructor que no iba a declarar, después de que su abogado, Antonio Camacho, se quejara insistentemente en sus escritos de que el juez Peinado lleva a cabo contra ella una investigación prospectiva sin precisar los hechos por los que está imputada.

Esa fugaz comparecencia apenas duró unos minutos y, como sucedió en la primera ocasión, volvió a grabarse pese a la negativa de Begoña Gómez, que pidió al magistrado sin éxito que únicamente se grabara el sonido de la declaración, pero no la imagen, para evitar su difusión a consecuencia de su relevancia pública.

Al término de esa citación, el abogado de la esposa de Pedro Sánchez reiteró a las puertas de los juzgados sus quejas sobre la investigación judicial y negó que Begoña Gómez no quiera colaborar con la Justicia. "No ha declarado no porque tenga algo que esconder ni porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa así se lo ha aconsejado", insistió el letrado. "Estamos en un Estado de derecho y una declaración debe hacerse con garantías", aseguró el exministro socialista.

El próximo día 30, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver los recursos planteados por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía que ponen en jaque la instrucción del juez Peinado y reclaman el archivo de la causa, que consideran vacía de contenido una vez la Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés, Innova Next, con el aval por escrito de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Además, tanto Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, como su esposa se han querellado contra Peinado por prevaricación (en el caso de Begoña Gómez, también por revelación de secretos al achacarle las filtraciones de la investigación).