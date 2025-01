El juez Peinado niega a Begoña la anonimización de sus cuentas bancarias

El instructor del "caso Begoña Gómez" ha negado a la mujer del presidente del Gobierno la posibilidad de que proceda a anonimizar los datos personales que arrojen la informaciones que no sea objeto de investigación procedentes de las diligencias que se han efectuado o que se ejecuten de ahora en adelante.

El juez Juan Carlos Peinado lo justifica con que la información acumulada y la que pueda acabar obteniéndose durante las pesquisas, que recuerda que también pueden hacer referencia a "terceros", pueden ser objeto de "repercusión penal" y son, por tanto, "necesarios a los efectos de investigación".

Su "no" lo apoya en la "imposibilidad" de determinar a priori si unos datos "serán o no necesarios" para la instrucción del procedimiento y en base al "actual estado" de este, no ve procedente acceder a la petición de Gómez de que todo se empiece a anonimizar.

Le señala, además, que en el escrito a través del que curso esta petición presenta una "inconcreción" general.

Esta reclamación de la defensa de la esposa de Pedro Sánchez tiene que ver con que, después de que el Punto Neutro Judicial arrojase que tiene menos de 41 euros en una decena de cuentas bancarias, y tras alegar esta lista no es correcta y está incompleta, lo que llevó a Peinado a ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rastrease si todas las que constan le pertenecen o puede existir alguna más que no esté aún identificada.