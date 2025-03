El juez que investiga al fiscal general recela del testimonio de la exasesora de Moncloa: "No es explicable"

El magistrado Ángel Hurtado no da credibilidad al testimonio de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, en la causa abierta contra el fiscal general del Estado. El instructor descarta que haya indicios para imputarle un delito de revelación de secretos, toda vez que cuando le llegó el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya se había filtrado. Ahora bien, apunta que su relato acerca de que no sabe de dónde le llegó "no es explicable" y que apunta, más si cabe, a la Fiscalía como posible responsable de los hechos.

En su auto, el magistrado del Tribunal Supremo descarta acceder a la práctica de una batería de diligencias que la pareja de la mandataria madrileña, Alberto González Amador, solicitó en un escrito al alto tribunal. Entre ellas se encontraba la de requerir que se conservara todas las comunicaciones telefónicas de Sánchez Acera (actual 'número dos' del PSOE en Madrid); del exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con Juan Lobato.

Hurtado responde al respecto que "no hay base indiciaria" para considerar que Sánchez Acera haya podido tener participación en el delito de revelación de secretos que se investiga porque ella, lo que hizo, fue circular el famoso correo incriminatorio del empresario. Además, el delito se persigue de aquel funcionario que conoce los secretos que se revelan por razón su cargo; circunstancia que no se produce en su caso.

"Desde el momento que recibe una información reservada a la que ha dado publicidad otro, con la circulación que extiende de ella no está haciendo público secreto alguno", indica. En palabras del magistrado, la que fuera asesora de Óscar López explica que este correo que envió a Lobato y que le conminó a sacarlo a relucir en el Pleno de la Asamblea de Madrid contra Ayuso no era novedoso. Ahora bien, explica que ello no quita para tener en cuenta su testimonio de cuya veracidad duda.