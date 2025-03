El juez refuerza los indicios contra Ábalos y apunta al presunto cobro de "dádivas" a cambio de influir en el Gobierno

El magistrado Leopoldo Puente refuerza los indicios contra José Luis Ábalos en el "caso Koldo". El instructor ha desestimado su petición de levantarle las medidas cautelares que pesan sobre él en un auto en el que explica que existen "razonables indicios" de la comisión de tres delitos por su presunta implicación en la trama. En concreto, apunta directamente a las viviendas de las que disfrutó él y su expareja Jessica Rodríguez y sostiene que podrían tratarse de "dádivas" a cambio de ejercer su influencia.

"Resulta irrelevante que las competencias del Sr. Ábalos Meco no se extendieran a la concesión de licencias en materia de operadores de hidrocarburos, por cuanto la dádiva o premio bien pudiera estar orientada, como aquellos sostienen, a que desplegara la indebida influencia que los actores perseguían ante quien procediese", sostiene el auto, en referencia a su presunta mediación para que Víctor de Aldama y los implicados en la "trama del fuel" -que investiga, paralelamente, la Audiencia Nacional- consiguieran la licencia que expidió el Ministerio de Transición Ecológica para operar en el sector de los hidrocarburos.

"Mordidas" en forma de propiedades

Al respecto el magistrado de la Sala Segunda detalla que no era necesario que dicha licencia se expidiera desde su Ministerio, ya que él pudo mediar para facilitarla. Se apoya el instructor en el hecho de que la empresa Have Got Time le comprara la casa de la urbanización de La Alcaidesa, en el municipio gaditano de la Línea de la Concepción, que él mismo eligió para su disfrute. Del mismo modo el instructor alude a la vivienda que la trama de Víctor de Aldama costeó durante más de tres años a la que era su pareja, Jessica, en pleno centro de Madrid.

"Es importante tener en cuenta que es el conjunto de los inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular potencia incriminatoria, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal", determina el magistrado Puente.

Por ese motivo desestima retirarle las medidas acordadas hace apenas unas semanas, tales como retirada de su pasaporte, la prohibición de salir de España o la obligación de comparecer ante el alto tribunal cada quince días. Eso sí, le permite que dichas comparecencias se efectúen también en un juzgado de Valencia, su ciudad natal y donde reside en la actualidad. No accede, en cambio, como pidió el exministro socialista, a que "si se encontrase fuera" pudiese comparecer ante el tribunal del lugar en que estuviese.

Que sea diputado "no disipa" el riesgo de fuga

El Supremo, de igual forma, echa por tierra los argumentos que la defensa de Ábalos desplegó para tratar de que le fuera levantada la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte. El magistrado le contesta en el auto que "la circunstancia de que tenga la condición de diputado" o que "su rostro sea fácilmente identificable debido a su carácter público" no "disipan" el riesgo de fuga que se aprecia.

El instructor coincide con el Ministerio Fiscal en que "no se comprende" que expusiese como razonamiento para pedir el fin de estas cautelares que por ser conocido "difícilmente puede realizar viaje alguno al extranjero sin que sea reconocido por cualesquiera de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Especialmente, porque son especialmente evitar riesgos los que llevaron a la Sala de lo Penal a dictar estas medidas, que señala como "plenamente proporcionadas" porque "limitan la libertad" de movimiento de Ábalos "de forma muy ligera y justificada".