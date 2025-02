Junts recula y retira la cuestión de confianza para dar margen a Sánchez para cumplir los acuerdos

Junts se ha echado atrás en el último momento y retira la proposición no de ley que plantea una cuestión de confianza a Pedro Sánchez, que estaba previsto que se debatiera y votara este mismo martes en el Pleno del Congreso. En este sentido, Jordi Turull ha dicho que no le dan confianza al Gobierno ni al PSOE, sino que dan este paso porque lo ha pedido el mediador Francisco Galindo para dar margen a Pedro Sánchez para "materializar" los acuerdos que ha suscrito con Junts. Turull ha hablado de "unas semanas" como plazo temporal para que se materialice, por lo que no hay concreción sobre cuándo se van a materializar esos acuerdos. "Quien sabe el tiempo prudencial, es el mediador y le damos confianza", ha matizado

De esta manera, el comunicado del mediador ha sido determinante ya que el sábado alertó sobre la "ruptura" del espacio de negociación si seguía adelante la cuestión de confianza. Turull ha explicado que Galindo merece el "respeto" y, sobre todo, la "confianza" que no tienen con el Gobierno a lo largo de los doce encuentros que se han celebrado en Suiza entre Junts y el PSOE. "Todo y no constatar la confianza que no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder con la decisión del embajador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura. En consecuencia, el grupo parlamentario retirará la proposición no de ley, con la voluntad de dar el tiempo que el embajador nos da para materializar los acuerdos pendientes", ha resumido Turul, quien ha subrayado que ha sido un acuerdo consensuada por toda la dirección de Junts, aunque ha generado mucho debate interno porque ha habido "muchas intervenciones".

Turull ha advertido también de que si el PSOE sigue con su línea actual, se puede llevar un "disgusto gordo", aunque no ha especificado en qué se puede concretar dado que podría ser tanto la petición de elecciones como la posibilidad de apoyar una moción de censura del PP para que convoque comicios. En todo caso, Turull ha circunscrito su explicación a una ruptura con el PSOE. "El próximo paso es evidente es el que intenta evitar el mediador que es la ruptura por el incumplimiento de la otra parte", ha afirmado el secretario general de Junts.