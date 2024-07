Junts vota en contra del techo de gasto y deja en vilo la legislatura

Junts complica los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y deja en vilo la legislatura. El partido independentista votará en contra de la senda de estabilidad esta noche y ello supondrá la devolución al Gobierno de las metas de déficit y deuda, así como del techo de gasto de 2025.

Este rechazo dificulta el calendario de los presupuestos ya que obliga al Gobierno a aprobar una nueva senda de gasto en el Consejo de Ministros para volver a remitirlo al Congreso de los Diputados y, después, al Senado. Al voto en contra en el debate presupuestario, se une el "no" de Junts a la reforma de la Ley de Extranjería, con lo que el partido de Carles Puigdemont golpea duramente al Gobierno, que asumirá esta noche dos derrotas parlamentarias.

Así lo ha anunciado el portavoz de Junts en el Congreso, Josep María Cruset, quien ha justificado su rechazo por la baja ejecución de presupeustos anteriores en Cataluña. Según ha explicado a los medios, el Ejecutivo no podrá contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los Presupuestos hasta que la situación se revierta. Una negociación que, según explican en Junts, lleva abierta varias semanas, a pesar de que hasta este mismo martes el Ejecutivo no ha mostrado síntomas de preocupación por el techo de gasto.

El portavoz de Junts ha dejado claro que su grupo "no forma parte de ningún bloque", a pesar de que el Ejecutivo los sitúa dentro del bloque de socios en el Congreso. "No se puede contar con el voto de Junts a cambio de nada!", ha explicado en una comparecencia a medios. Junts asegura que las cifras de inversión presupuestaria en Cataluña durante el último año ha sido de un 45% y lo comparó con los "212%" que "ha recibido Madrid", según sus datos. "Los objetivos de estabilidad son como los Reyes Magos, sabes que llegan cada año y que tienes que trabajarlos". Es evidente que mientras no cambie esta realidad, que hemos expuesto a este déficit de ejecución de presupuestos que tanto perjudica a Cataluña, el Gobierno no puede contar con los siete votos de JuntsxCat para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2025",ha explicado.

La acción de Junts, que llega en la previa de la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna este miércoles en Barcelona con el president catalán en funciones, Pere Aragonès, justo en un momento clave para desencallar las negociaciones entre el PSC y ERC para la posible investidura de Salvador Illa.

(Habrá ampliación)