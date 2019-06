ERC se abre a facilitar la investidura de Sánchez

Última jornada de la ronda de contactos exploratorios que el PSOE ha abierto con las distintas formaciones políticas para testar los apoyos de cara a la investidura. A pesar de que se había relegado a los partidos soberanistas para el final, ahora sus votos se antojan decisivos porque el PSOE está teniendo serios problemas para cerrar otros acuerdos. La abstención de los 15 diputados de ERC serían suficientes para solventar la investidura en segunda vuelta y en el PSOE han respirado al saber que los republicanos no piensan en bloquearla. Así lo ha señalado hoy el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, abriendo la puerta a la abstención. "No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco al PSOE de Sánchez", ha señalado. Esto pasaría por iniciar "una etapa de diálogo, negociación, reconocimiento mutuo y salir de este bucle de represión y amenazas". Un guante que el PSOE no ha recogido si esto se produce fuera de la ley y la Constitución.

Rufián también ha reivindicado su autonomía respecto a JxCAT en Madrid, en el Congreso de los Diputados, independientemente de que en Cataluña conformen un gobierno de coalición. Se podría dar, por tanto, la situación de que estos dos grupos voten diferente en la sesión de investidura, habida cuenta de que desde Junts ya han anticipado su intención de bloquearla si no se procede al levantamiento de la suspensión que pesa sobre sus tres diputados presos y la creación de una mesa de diálogo con todos los partidos politicos encaminada a conceder a Cataluña el derecho a decidir.