El Gobierno solo podría anular los diez contratos no formalizados aún con Israel

En un escenario abierto de conflicto a la izquierda del PSOE, se confirmó la noticia adelantada por LA RAZÓN el jueves: el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.041 millones de euros desde el 7 de octubre de 2023, de los que aún no han sido formalizados diez, según la última consulta realizada en la Plataforma de Contratación del Estado.

Así lo revela un estudio del Centro Dèlas de Estudios por la Paz tan solo un día después de que el Gobierno rectificara su decisión de ejecutar el polémico contrato de armas que soliviantó al socio minoritario del Gobierno de coalición y que suponía un flagrante incumplimiento del propio presidente del Ejecutivo.

Según el Centro Delàs, los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí incluyen los lanzacohetes SILAM (por valor de 576,4 millones de euros) y los misiles SPIKE (por 237,5 millones), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

El Gobierno únicamente podría actuar sobre los diez no culminados aún.

Radioenlaces

Uno de los contratos más elevados corresponde al sistema de lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) que operan desde el Ejército de Tierra. Su valor ronda los 576,5 millones de euros; otro corresponde a sistemas de radioenlace para el Ejército de Tierra, por importe de 3,7 millones de euros; uno más tiene por objeto el «Mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom» y un coste de 82.644 euros; el contrato de repuestos para sistemas radioenlaces GRC408 se concedió por importe de 57.731 euros.

Otra contratación es para el mantenimiento y adquisición de artículos clase IX del mortero embarcado Cardom y el valor se cifró en 496.000 euros; en el caso del «Mantenimiento y adquisición de repuestos para sistemas GRC408» la cantidad asciende a 741.574 euros; para el mortero embarcado Cardom se especificó una compra de 8.264 euros; y se añadió otra partida con un coste de 41.322; Guardian Homeland Security S.A. adquirió también sistemas de radiografía portátil para equipos EOD (desactivación de explosivos) por 444.150 euros; asimismo, proveyó el sistema de visualización RX-15, un contrato de 349.100 euros; Guardian Homeland Security S.A. fue la adjudicataria para suministrar material de protección personal para unidades operativas de la Guardia Civil por 182 400 euros.

Inhibidores de frecuencia

Y Netline Communications Technologies (NCT) Ltd se encargó de la adquisición de bienes complementarios para los sistemas inhibidores de frecuencia vehiculares de las Fuerzas Armadas. El contrato ascendía a 1,3 millones de euros. Guardian Homeland Security S.A. aportaría además un mínimo de 920 dispositivos de iluminación UV y 90 de iluminación IR para la Policía Nacional, por 59.530 euros.

La misma empresa suministraría 100 chalecos de protección personal ante amenazas de arma blanca y fuego para la Policía Local de Ourense, por 69.000 euros.

El Centre Delàs ha reclamado centrar el análisis en un «prisma político, humanitario y ético, cuando hay de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023», y no en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas.