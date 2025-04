Koldo medió en una discusión de su hermano con Jesica por Ineco: "Vamos a colaborar todos"

Jesica Rodríguez y Joseba García tuvieron una tensa discusión por las labores que tenía que realizar, o mejor dicho no realizar, la joven exnovia de Ábalos en Ineco. Koldo tuvo que mediar entre ambos. "Las personas cercanas a mí, intentan ayudarte en todo lo que pueden", le respondió el exasesor del ministro ante las palabras de la pareja de su jefe.

La conversación consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por la trama Koldo. Jesica fue "enchufada" en Ineco gracias a la mediación de su pareja por entonces, José Luis Ábalos, y la mediación de su asesor con Isabel Pardo de Vera, que era la responsable de Adif.

Después de llevar tres meses en la empresa pública sin trabajar, según ella misma declaró ante el Tribunal Supremo y como consta de la transcripción de las intervenciones telefónicas, Jesica se quejó ante Koldo porque llevaba desde las cuatro de la tarde "esperando para hacer el parte". Esta reclamación se produjo el 11 de junio de 2020 a las 18:42 horas.

Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, que ahora denuncia la UCO ante Fiscalía por el registro de su casa y las secuelas que ha dejado a su hija menor Europa Press

Koldo se escudó en que su hermano Joseba, que era el encargado de esta labor para proteger a la joven, es que estaba "con su hijo". "Acabo de discutir con tu hermano. No sé si es que no se entera de las cosas o se hace el tonto. Siento decírtelo así pero es que no llego a comprender que no sea capaz de entender lo que le digo", afirmó Jesica al asesor de su pareja.

"Mira con todo el respeto del mundo las personas cercanas a mí intentan ayudarte en todo lo que pueden pero igual puedes entender, ya que eres bastante inteligente, que alguna vez pueden salir las cosas mal. Mejor esperamos a mañana y lo arreglamos. Yo entiendo todo pero por favor vamos a colaborar todos", zanjó la cuestión Koldo ante los reproches de la joven.

Jesica: "Todos los lunes me llaman la atención"

"Todos nos podemos equivocar", añadió el asesor de Ábalos. "Me parece increíble, estoy intentando hacer las cosas bien. Mandando todos los días el parte a una hora prudente. Contestando si me han mandado un correo... pero que a él le da igual que todos los santos lunes me llamen la atención porque el parte semanal no está hecho.... A mi no me gusta que me llamen la atención", criticó Jesica.

Ineco jesica T. Gallardo La Razón

Para finalizar esta tensa conversación entre ambos, la pareja del exministro afirmó: "Pero vamos, que si no se preocupa él, yo te lo digo a ti y si a ti tampoco te preocupa pues menos me tendría que preocupar a mí", afirmó. La relación entre ambos se calmó y Joseba volvió a realizar el cometido de Jesica.

Dos años después, el hermano de Koldo le comentó a su pariente la foto de estado de WhatsApp de la joven: "Colorín, colorado este cuento se ha acabado". "Tres años y medio de casa gratis. HP", criticó el que fuera asesor del ministro a finales de marzo de 2022.