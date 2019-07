La opinión de Francisco Marhuenda: “Podemos no quiere floreros, quiere lo que corresponde a lo que representa”

El director de LA RAZÓN analiza el fracaso de Pedro Sánchez en la primera votación de su sesión de investidura, después de que hoy no haya logrado más que 124 votos a favor o, lo que es lo mismo, que desde las elecciones hasta hoy no he conseguido que le vote más que su propio partido y el diputado del PRC. “¿Qué ha hecho entonces Sánchez en estos tres meses?”, se pregunta Francisco Marhuenda, que también cree que Pablo Iglesias hace bien en no querer que el PSOE solo le ofrezca floreros en su Gobierno y que pida el tercio que le corresponde en función de la representación que obtuvo.